"Ақбөбек" орталығы: Ерекше балалардың өмірін өзгерткен 30 жыл
Биыл «Ақбөбек» компаниялар тобына 30 жыл толып отыр.
Биыл «Ақбөбек» компаниялар тобына 30 жыл толып отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Үш онжылдық ішінде он шақты адамнан құралған шағын бастама бүгінде 500-ге жуық қызметкерді біріктіретін ірі әлеуметтік жүйеге айналды. Ұйым қызметі білім беру мен оңалту саласынан бастап, Ақтөбе облысының аудандарындағы медициналық жобаларға дейінгі бірнеше бағытты қамтиды.
«Ақбөбек» компаниясының негізін қалаушы әрі жетекшісі, облыстық мәслихат депутаты, қоғам қайраткері Күлпаршын Айдарханова ұйымның осы жылдар ішінде ауқым жағынан ғана емес, қоғам алдындағы жауапкершілік тұрғысынан да айтарлықтай өскенін айтады.
Балаларды оңалту – бастау болған бағыт
«Ақбөбек» жобасының алғашқы қадамдары ел үшін күрделі болған 1990-жылдары жасалды. Сол кезеңде өңірде мүмкіндігі шектеулі балаларға жүйелі түрде көмек көрсететін инфрақұрылымның жоқ екені айқын байқалды.
Осы қажеттілікті ескере отырып, «Ақбөбек» оңалту орталықтары ашылды. Мұнда заманауи құрал-жабдықтарға, мамандардың кәсіби даярлығына және әр балаға жеке тәсіл қолдануға ерекше мән берілді.
Жұмыс шектеулі ресурстар жағдайында жүргізілді. Сол жылдары ұйым тұрмыстық мәселелерді де өз күшімен шешуге мәжбүр болды. Атап айтқанда, облыстың шалғай аудандарынан емделуге келген балалардың толыққанды тамақтануы да орталықтың жауапкершілігінде болды.
Біз көптеген отбасы үшін бұл тек медициналық көмек емес, онсыз өмір сүруі қиын болатын үлкен қолдау екенін жақсы түсіндік, – дейді Айдарханова.
Білім беру инфрақұрылымының дамуы
Уақыт өте келе компания қызметінің ауқымы кеңейе бастады. Келесі жобалардың бірі – қараусыз қалған қала сыртындағы лагерьді қалпына келтіру болды. Толық жаңғыртудан өткен бұл нысан кейін Campit балалар лагеріне айналды.
Одан кейін Ақтөбе қаласында алғашқы жекеменшік балабақша ашылды. Кейін компания сауда-ойын-сауық орталығын салу жобасын қолға алған. Алайда қаланың қажеттіліктерін саралай келе, нысанның тұжырымдамасын өзгерту туралы шешім қабылданды. Нәтижесінде ғимарат балабақша мен бастауыш мектеп ретінде қайта бейімделді.
Біз қалаға тағы бір коммерциялық нысаннан гөрі білім беру инфрақұрылымы әлдеқайда қажет екенін түсіндік, – деп еске алады Айдарханова.
Келесі кезеңде жалпы білім беретін мектеп салынды. Алайда сол кездегі облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың өтінішімен ғимарат апатты жағдайда тұрған бұрынғы физика-математика лицейінің орнына дарынды балаларға арналған лицейге жалға берілді.
Осыдан кейін компания одан да ауқымды жобаға кірісті – заманауи жеке мектеп салу. Бүгінде Aqbobek International School мектебінде 823 оқушы білім алады. Біз бұл санды әлдеқайда арттыра алар едік. Алайда біз үшін бастысы – сапалы білім беру ортасы мен әр балаға жеке көңіл бөлу, – дейді Айдарханова.
Дарынды балаларды қолдау
Білім беру экожүйесін дамыту аясында тағы бір маңызды жоба жүзеге асырылды, ол – 100 орындық интернат және 400 оқушыға арналған дарынды балалар мектебі.
Ақтөбе облысында мұндай білім беру мекемелері аз болғандықтан, бұл бастама өңірдегі білім беру жүйесінің дамуына елеулі үлес қосты.
Қазір мектеп оқушылары түрлі деңгейдегі олимпиадалар мен байқауларға тұрақты қатысып, жүлделі орындарға ие болып жүр.
Өңірлерге әлеуметтік инвестициялар
«Ақбөбек» қызметі тек білім беру жобаларымен шектеліп қалған жоқ. Бірнеше жыл бұрын компания облыс аудандарындағы медициналық инфрақұрылымды дамытуға да инвестиция сала бастады.
Аудандардың бірінің әкімдігі өтініш білдірген соң біз гемодиализ орталығын аштық. Бұл созылмалы ауруы бар науқастардың медициналық көмек алу үшін облыс орталығына үнемі барып жүрмеуі үшін қажет болды. Қазір бұл орталықта бірнеше ауданнан келген шамамен 30 пациент ем қабылдап жүр, – деді Айдарханова.
Кейін осындай медициналық орталықтар Хромтау мен Шалқар қалаларында да ашылды.
Әлеуметтік миссия
Күлпаршын Айдарханованың айтуынша, 30 жыл ішінде «Ақбөбек» білім беру, медицина және отбасыларды қолдау бағыттарын біріктіретін әлеуметтік бағдарланған жүйеге айналды.
Біз үшін тек жобаларды жүзеге асыру ғана маңызды емес. Біз балаларға, отбасыларға және өңірдің дамуына мүмкіндік беретін орта қалыптастырғымыз келеді, – дейді ол.
Бүгінде «Ақбөбек» жүздеген маманды біріктіріп, мыңдаған отбасының сеніміне ие болған ұйымға айналды. Ата-аналар өз балаларының білімін, емін және дамуын осы ұйымға сеніп тапсырады. Компания басшысының айтуынша, бұл бағыттағы жұмыс алдағы уақытта да жалғаса береді.
