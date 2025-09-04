Антикордың Шымкенттегі департамент басшысы қызметінен кетті

ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Шымкенттегі департамент басшысы Қанат Сүлейменов басқа жұмысқа ауысуына байланысты қызметінен кетті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қызметінен кететінін Қанат Сүлейменов Facebook-тағы өз парақшасында жазды.
Құрметті достар! Бүгін осы жазбаны жариялап, өңірдегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі бірлескен жұмыс үшін шын жүректен алғысымды айтқым келеді. Президенттің Жарлығымен Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет ҰҚК құрамына енгенін білесіздер, осыған байланысты басқа жұмысқа ауысудамын. Шымкент қаласына – гүлденуді, ал қала тұрғындарына амандық пен өркендеуді тілеймін, – делінген жазбада.
Айта кетсек, 2025 жылғы 30 маусымда Қасым-Жомарт Тоқаев "Мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі шаралар туралы" Жарлыққа қол қойды. Құжаттан президенттің Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің құрамына өткізу арқылы Антикорды қайта құру туралы шешім қабылдағаны белгілі болды.