Anthropic қытайлық AI компанияларын Claude моделінің мүмкіндіктерін заңсыз пайдаланған деп айыптады
Anthropic мәліметінше, бірнеше қытайлық AI әзірлеушісі Claude моделінен алынған жауаптарды өздерінің нейрожелілерін жетілдіру үшін пайдаланған. Компанияның пайымдауынша, миллиондаған сұрау жалған аккаунттар мен делдалдар арқылы жіберілген.
Компанияның мәліметінше, мыңдаған аккаунт арқылы америкалық нейрожелінің жауаптары жиналып, өзге модельдерді үйретуге пайдаланылған. Кейбір сұраулардың Claude жүйесіне жасырын бағытталуы құпия деректердің таралу қаупін де туғызуы мүмкін.
Alibaba, DeepSeek және Kimi нейрожелісін әзірлеуші Moonshot AI компаниялары америкалық Anthropic компаниясының Claude жасанды интеллект моделінің жауаптарын жаппай жинады деген күдікке ілінді. Бұл туралы New Science басылымы жазды.
Anthropic мәліметінше, бірнеше қытайлық AI әзірлеушісі Claude моделінен алынған жауаптарды өздерінің нейрожелілерін жетілдіру үшін пайдаланған. Компанияның пайымдауынша, миллиондаған сұрау жалған аккаунттар мен делдалдар арқылы жіберілген.
Нейрожелілер бір-бірінен қалай үйренеді?
Бұл жағдай жасанды интеллект саласында дистилляция деп аталатын әдіске қатысты. Оның мәні — қуаты төмендеу модельді анағұрлым жетілдірілген жүйенің жауаптары арқылы үйрету. Осылайша жаңа модель күрделі тапсырмаларды орындау қабілетін дамыта алады.
Дистилляция AI саласында кеңінен қолданылатын әдістердің бірі саналады. Алайда Anthropic қытайлық компаниялар бұл тәсілді Claude моделіне қол жеткізу ережелерін бұзу арқылы пайдаланды деп есептейді.
Alibaba-ға қатысты 151 миллионнан астам сұрау
Anthropic ең ауқымды әрекеттердің бірі Alibaba компаниясымен байланысты екенін мәлімдеді.
Компанияның дерегінше, 2026 жылғы мамыр мен шілде аралығында Alibaba-мен байланысты құрылымдар Claude жүйесімен 151 миллионнан астам рет алмасу жүргізген. Anthropic бұл жауаптар Qwen модельдер тобын жетілдіруге пайдаланылуы мүмкін деп санайды.
Ал Kimi нейрожелісін әзірлеуші Moonshot AI компаниясына қатысты басқа схема сипатталған. Anthropic мәліметінше, пайдаланушылардың сұраулары олардың хабарынсыз Claude жүйесіне бағытталып, америкалық модельдің жауаптары Kimi нейрожелісінің нәтижесі ретінде ұсынылған.
Компания он күн ішінде осындай 300 мыңға жуық сұрауды тіркегенін хабарлады. Олар 5380 аккаунттан тұратын желі арқылы жіберілген.
DeepSeek-ке қатысты қандай мәлімет айтылды?
Anthropic DeepSeek жүйесіне қатысты да осындай әрекеттер болуы мүмкін екенін мәлімдеді.
Компанияның есебіне сәйкес, бұл нейрожелі пайдаланушыларының кейбір сұраулары Claude жүйесіне жіберілген. Ал алынған жауаптар мен модельдің ішкі пайымдау үдерісіне қатысты деректер DeepSeek жүйесін оқытуға пайдаланылуы мүмкін.
Anthropic шілде айындағы 14 күн ішінде осындай 12,1 миллионнан астам алмасуды тіркегенін айтады.
Құпия деректердің таралу қаупі
Anthropic-тің мәлімдемесінде деректер қауіпсіздігіне қатысты да алаңдаушылық бар.
Компанияның мәліметінше, Claude жүйесіне қайта бағытталған сұраулардың арасында ұйымдардың ішкі құжаттары, жұмыс материалдары, есептік деректері және басқа да құпия ақпарат болуы мүмкін. Мұндай жағдайда пайдаланушылар өз сұрауларының үшінші тараптың нейрожелісі арқылы өңделіп жатқанын білмеуі ықтимал.
Anthropic материалдарында Alibaba, Moonshot AI және DeepSeek-тен бөлек, Z.ai, Xiaomi, SenseTime және MiniMax компаниялары да аталған. Компания деректерді жинаудың әртүрлі тәсілдері қолданылғанын, соның ішінде жалған аккаунттар мен делдалдар арқылы сақталған хат алмасуларды алу жолдары болғанын мәлімдейді.
АҚШ арнайы қызметтері де мәселе көтерді
Мақалада келтірілген мәліметке сәйкес, 8 қыркүйекте АҚШ-тың Ұлттық қауіпсіздік агенттігі (NSA), Федералдық тергеу бюросы (FBI) және Киберқауіпсіздік пен инфрақұрылымды қорғау агенттігі (CISA) бірлескен ескерту жариялаған.
Ведомстволар қытайлық компаниялардың америкалық жасанды интеллект модельдерін ауқымды түрде дистилляциялауына назар аударған. Олардың бағалауынша, бұл әдіс қуатты нейрожелілердің мүмкіндіктерін өзге модельдерге жылдамырақ әрі арзанырақ көшіруге мүмкіндік береді.
Дегенмен Anthropic жариялаған айыптаулар аталған компаниялардың заң бұзғаны сотта дәлелденді дегенді білдірмейді. Бұл жағдай бойынша әр тараптың ұстанымы мен тәуелсіз тексеру нәтижелері де маңызды.
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