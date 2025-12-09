Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Ан-22 ұшағы құлады: жеті адам қаза тапты

Кеше, 23:15
322
Ресейдіӊ Иваново облысында Ан-22 ұшағы жөндеуден кейінгі тексеріс ұшуын орындау кезінде апатқа ұшырады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Бұл туралы РФ Қорғаныс министрлігі мәлімдеді.

Ұшақ адам жоқ аумаққа құлады. Экипаждың тағдырын анықтау үшін іздестіру-құтқару тобы апат орнына аттанды, – деп атап өтті министрлік.

Ведомствоның айтуынша, ұшақ апатының барлық мән-жайын анықтау үшін Ресей Әуе-ғарыш күштерінің комиссиясы апат орнына жөнелтілген.

Өз кезегінде Mash Telegram-арнасы бортта болғандардың барлығы – экипаждың бес мүшесі және екі жолаушы қаза тапқанын жазады.

Сонымен қатар, Ан-22 "Антей" Ресей әскеріндегі осы типтегі соңғы жұмыс істеп тұрған ұшақ болғаны, олар 1969 жылдан бері белсенді қолданылғаны.

