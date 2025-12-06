Америка Құрама Штаттары жаңа ұлттық қауіпсіздік стратегиясын жариялады

АҚШ президенті Дональд Трамптың әкімшілігі жаңа ұлттық қауіпсіздік стратегиясын жариялады, онда Еуропа құлдырау үстіндегі құрлық ретінде сипатталады және еуропалық елдердің миграция салдарынан "өркениет бетінен жойылып кету қаупі" бар екендігі туралы ескертіледі, деп хабарлайды BAQ.KZ Euronews-ке сілтеме жасап.
Құжат жұма, 5 желтоқсанда жарияланды. Оның негізгі мақсаты – Ақ үйдің "Америка бірінші орында" деген негізгі хабарламасын қайталау және Трамптың басқа елдердің істеріне араласпау қағидатын ұстанатын "бейбітшілік президенті" екендігі туралы мәлімдеме.
Сонымен қатар, стратегияда еуропалық үкіметтер "демократиялық процестерді бұзды" деп айыпталады және "саяси бостандық пен егемендікті бұзатын" ұлттан тыс және көпжақты институттарды, соның ішінде Еуропалық Одақты айыптайды.
Құжат сонымен қатар «континентті өзгертіп, келіспеушілік тудыратын миграция саясаты, сөз бостандығын цензуралау және саяси оппозицияны басу, туу деңгейінің төмендеуі және ұлттық бірегейлік пен өзіне деген сенімділіктің жоғалуы» салдарынан Еуропадағы "өркениеттік" апат туралы ескертеді.
Трамп әкімшілігі және оның интеллектуалды одақтастары бұл идеяларды ел ішінде белсенді түрде насихаттап жатыр. Дегенмен, бүгінгі мәлімдеменің тоны ерекше қатал және еуропалық үкіметтерді ашуландыруы мүмкін, - деп атап өтіледі құжатта.
Ұлттық қауіпсіздік стратегиясында Трамп әкімшілігі еуропалық емес текті этникалық топтарды, атап айтқанда, гаитиліктер мен сомалиліктерді Америка Құрама Штаттарында қауіпті және жағымсыз деп сипаттады және жылдық босқындар квотасын 94 пайызға қысқартты, ақ нәсілді оңтүстік африкалықтарға "геноцидтің" құрбаны деген негізде басымдық берді.
Еуропаға қатысты стратегия «қазіргі үрдістер жалғаса берсе, құрлық 20 жыл немесе одан аз уақытта танылмайтын болып қалады» деп ескертеді. ЕО-дағы оңшыл партиялар Еуропа қатаң миграциялық саясатты қабылдамаса, өзінің жеке басын жоғалтады деп мәлімдейді. Олардың ұстанымы АҚШ әкімшілігінде дауыс тапты.
Трамп әкімшілігінің стратегиясында "еуропалық елдердегі Еуропаның қазіргі бағытына қарсылықты дамыту" басымдық болатыны айтылады, "патриоттық еуропалық партиялардың өсіп келе жатқан ықпалы шынымен де үлкен оптимизмге себеп болады" деп атап өтіледі.
Іс жүзінде бұл нені білдіретіні белгісіз, бірақ АҚШ президенті мен әртүрлі әкімшілік қызметкерлері бұған дейін Еуропадағы көші-қонға қарсы саяси көшбасшыларды қолдайтынын білдірген болатын.
Осы жылдың ақпан айында АҚШ вице-президенті Дж.Д. Вэнс Мюнхен қауіпсіздік конференциясында "жаппай көші-қон" "біздің ортақ өркениетімізге" ең өзекті қауіп екенін мәлімдеді және еуропалық емес баспана іздеушілерге ашықтықты еуропалық қалалардағы террористік зорлық-зомбылық үшін кінәлады.
Трамп: "Еуропада не болып жатқанын көріп қайғырамын".
Қыркүйек айында Нью-Йоркте өткен БҰҰ Бас Ассамблеясында сөйлеген сөзінде АҚШ президенті еуропалық елдердің бақылаусыз иммиграцияға байланысты "тозақ жолына түсіп" жатқанын мәлімдеді. Ол "ашық шекаралармен сәтсіз экспериментті" тоқтату уақыты келді деп мәлімдеді.