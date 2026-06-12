Алтынның биржадағы құны күрт төмендеп жатыр
Сағат 01:11-де төмендеу қарқыны күшейіп, баға бір трой унциясы үшін 4092,3 долларға дейін түсті (минус 4,53 пайыз).
Comex (Нью-Йорк тауар биржасының бөлімшесі) алаңында 2026 жылғы тамызда жеткізілетін алтын фьючерстерінің бағасы 24 қарашадан бері алғаш рет бір трой унциясы үшін 4100 доллардан төмен түсті.
Oxu.Az басылымының сауда алаңы деректеріне сілтеме жасап жазуынша, Қазақстан уақыты бойынша сағат 01:05-тегі жағдайға сәйкес, бағалы металдың құны 4,4 пайызға төмендеп, бір трой унциясы үшін 4097,7 доллар болды.
Сағат 01:11-де төмендеу қарқыны күшейіп, баға бір трой унциясы үшін 4092,3 долларға дейін түсті (минус 4,53 пайыз).
Бұған дейін Қазақстанда ломбард қызметіне сұраныс артқаны хабарланған болатын. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің (ҚНРДА) мәліметінше, 2025 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша ломбардтардың үлесіне микроқаржы қызметін жүзеге асыратын ұйымдар активтерінің 13,1 пайызы тиесілі болған. Ақшалай мәнде бұл шамамен 0,4 триллион теңгені құрайды.
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