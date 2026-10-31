Алтын бағасы күрт құлдырады: фьючерстер 3 900 доллардан төмен түсті

Алтын фьючерстерінің бағасы 2025 жылдың қарашасынан бері алғаш рет күрт төмендеді.

31 Қазан 2026, 12:17
АВТОР
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freepik.com 31 Қазан 2026, 12:17
31 Қазан 2026, 12:17
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Фото: freepik.com

Comex биржасында 2026 жылғы желтоқсанда жеткізілетін алтын фьючерсінің бағасы трой унциясы үшін 3 900 доллардан төмен түсті. Бұл – 2025 жылғы 3 қарашадан бергі алғашқы жағдай. 

Oxu.Az сауда алаңының деректеріне сүйене отырып жазғандай, Қазақстан уақытымен сағат 22:08-дегі жағдай бойынша алтын бағасы 3,27%-ға төмендеп, трой унциясы үшін 3 899,60 долларды құрады.

Сағат 22:13-те фьючерс бағасының төмендеуі үдей түсті. Баға трой унциясы үшін 3 898,40 долларға (-3,3%) дейін түсті.

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