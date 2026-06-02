Алматының шығыс бөлігінде Almaty Promenade жобасы жүзеге асырылады

Алматының «Шығыс қақпасы» полиорталығында бірегей қоғамдық кеңістік құру жоспарланып отыр


Алматы қаласы әкімдігі Бүгiн 2026, 07:43
Фото: Алматы қаласы әкімдігі
Медеу ауданында 2026-2029 жылдары жүзеге асырылатын Almaty Promenade жобасы көпфункционалды қоғамдық-рекреациялық кешенге айналмақ.

Кешен аумағы шамамен 30 гектар, ал құрылыс көлемі 317 мың шаршы метрден асады. Жоба аясында туристік, мәдени, қонақ үй және коммерциялық нысандарды қамтитын қоғамдық-рекреациялық кеңістік құру көзделген.

Жобаның негізгі элементтерінің бірі — су инфрақұрылымы. Кешен аумағында су арналары, көркейтілген жағалаулар, серуендеу аймақтары мен демалыс орындары жасақталады. Су нысандары қоғамдық кеңістіктің жалпы құрылымымен үйлесімді байланыстырылмақ.

Кешен құрамында қонақ үйлер, сауда және қызмет көрсету нысандары, мәдени-ойын-сауық алаңдары, жасыл аймақтар, жүргіншілер бағыттары мен қоғамдық кеңістіктер қарастырылған.

Жобаны жүзеге асыру жеке инвестицияы тартуға, жаңа жұмыс орындарын ашуға, сондай-ақ туризмнің, қызмет көрсету саласының және шағын бизнестің дамуына серпін береді.

Жобаға инвестиция тарту және қалалық инфрақұрылымды дамыту жұмыстары аясында Almaty Invest компаниясы қолдау көрсетеді.

