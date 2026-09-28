Алматылықтар екінші рет жер сілкінісін сезді
Бүгін таңертең Алматы тұрғындары тағы да жер сілкінісін сезді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бұл туралы ҚР Төтенше жағдайлар министрлігіне қарасты сейсмикалық бақылау қызметі хабарлады.
Алдын ала мәлімет бойынша, жер сілкінісі 28 қыркүйек күні Астана уақытымен сағат 09:38-де тіркелген. Сейсмикалық оқиғаның ошағы Алматы қаласынан оңтүстік-батысқа қарай шамамен 8 шақырым жерде орналасқан.
Мамандардың есебіне сәйкес, жер сілкінісінің қарқындылығы Қарасай ауданындағы Қаскелең қаласында және Боралдай ауылында 2-3 балл, ал Өтеген батыр ауылында 2 балл болған.
Қазіргі уақытта Алматы қаласындағы сезілу деңгейі мен басқа да мәліметтер нақтыланып жатыр. Зардап шеккендер мен қираулар туралы ақпарат түскен жоқ.
Айта кетейік, бүгін алматылықтар таңғы сағат 06.32 шамасында жер сілкінісін сезген еді.
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