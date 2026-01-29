Алматыда жұмысқа бара жатқан жолаушылардың ақшасы мен алтыны жоғалды

Алматы қаласында қоғамдық көлікте қалта ұрлығын жасаған деген күдікпен әйел адам ұсталды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Тергеу барысында күдіктінің таңертеңгі уақытта маршруттық автобустың салонында жолаушының сөмкесіне еркін қолжетімділікті пайдаланып, жасырын түрде ұлттық және шетел валютасындағы ақшалай қаражатты, сондай-ақ алтын бұйымдарды ұрлағаны анықталды.
Келтірілген материалдық шығынның жалпы сомасы 4,1 миллион теңгеден асты.
Жедел-тергеу іс-шаралары барысында күдіктінің қылмысқа қатыстылығы толық дәлелденді. Тінту кезінде ұрлық фактісін растайтын заттай дәлелдемелер, оның ішінде ұрланған мүліктің бір бөлігі тәркіленді. Сонымен қатар күдіктінің кінәсі қоғамдық көлік салонында орнатылған бейнебақылау камераларының жазбаларымен де дәлелденіп отыр. Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жалғасуда, – деп хабарлады Алматы қаласы Полиция департаменті Криминалдық полиция басқармасының бастығы Асхат Дәулетияров.
Полиция азаматтарды жеке қауіпсіздік шараларын сақтауға, қоғамдық көлікте жүргенде жеке мүлкіне аса мұқият болуға шақырады.
Еске салайық, бұған дейін Ақтөбеде жөндеуге тапсырылған алтындарды ломбардқа өткізген зергер ұсталғанын хабарладық.