Алматыда туристік компанияға қатысты алаяқтық фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды

Алматы қаласының полициясы туристік қызмет көрсетумен айналысатын Abylai tours компаниясына қатысты қылмыстық іс қозғады. Бұл туралы ведомствоның баспасөз қызметі айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Әлеуметтік желіде Алматы тұрғыны аталған турфирмаға шетелге саяхат үшін 1,2 млн теңге төлегенін, алайда көрсетілуі тиіс қызмет – жолдама да, ақшаның қайта қайтарылуы да орындалмағанын жазған. Оның шағымынан кейін басқа азаматтар да турагенттікке қатысты наразылықтарын білдірген.
Полиция департаменті 10-нан астам адамнан Abylai tours туралы арыз түскенін растады. Қазіргі таңда компанияның әрекетіне қатысты тергеу басталды.
Әуезов аудандық полиция басқармасында ҚР Қылмыстық кодексінің 190-бабы – алаяқтық – бойынша іс тіркелді. Қазір тергеу амалдары жүріп жатыр. Оның нәтижесі бойынша процессуалдық шешім қабылданады, – деп хабарлады Алматы қалалық полиция департаменті.
Тұрғындарға қандай да бір туристік компанияның қызметін пайдаланбас бұрын, оның лицензиясы мен беделін мұқият тексеру ұсынылады.