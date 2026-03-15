Алматыда референдум күні 44 сәби дүниеге келді
Дәрігерлердің айтуынша, жаңа туған нәрестелер мен олардың аналарының жағдайы қанағаттанарлық, олар мамандардың бақылауында.
Бүгiн 2026, 23:27
Фото: Алматы қаласы әкімдігі
Бүгін, 15 наурыз күні сағат 00:00-ден 14:00-ге дейін Алматы перзентханаларында 44 сәби дүниеге келді. Оның 21-і ұл, 23-і қыз, деп хабарлайды BAQ.KZ Алматы әкімдігіне сілтеме жасап.
Сол күні қаланың акушерлік көмек көрсететін медициналық ұйымдарында пациенттердің республикалық референдумға қатысуына мүмкіндік ұйымдастырылды.
Үш перинаталдық орталық пен үш перзентханада стационарда ем алып жатқан босанушылар мен босанған 558 әйел дауыс беруге қатысты.
Пациенттер үшін дауыс беру емдеу тәртібін және босанғаннан кейінгі қалпына келу режимін бұзбай ұйымдастырылды.
