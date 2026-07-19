Алматыда отбасылық жанжалдан кейін әйел мен балаларын полиция құтқарып қалды
Тәртіп сақшылары қайғылы жағдайдың алдын алып, әйел мен балаларды қауіпсіз жерге шығарды.
102 пультіне Алматының Алатау ауданындағы жекеменшік үйлердің бірінде отбасылық жанжалдан кейін әйелдің өзіне және балаларына зиян келтіруі мүмкін екені туралы хабарлама түскен.
Оқиға орнына патрульдік полиция қызметкерлері, ювеналды полиция өкілдері, учаскелік инспектор мен медицина мамандары дереу жетті. Үйде әйел алты баласымен бірге болған. Полицияның мәліметінше, ол ауыр эмоциялық күйде болған.
Құқық қорғау органдарының басты міндеті отбасының қауіпсіздігін қамтамасыз ету болды. Ювеналды полиция қызметкерлері әйелді тыныштандырғаннан кейін балалар Алатау аудандық полиция басқармасына жеткізілді.
Қазіргі уақытта отбасыға қажетті көмек көрсетіліп жатыр. Жұмысқа психологтер, бейінді қызметтер мен үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері тартылды. Олар әйелге кешенді әлеуметтік және психологиялық қолдау көрсетеді.
Алматы полициясы қиын өмірлік жағдай туындаған кезде дер кезінде көмекке жүгіну маңызды екенін еске салды. Өйткені бұл қайғылы салдардың алдын алуға мүмкіндік береді.
Ең оқылған:
- Ақтөбелік тұрғын әскерге бармау үшін заңгерлік компанияға 500 мың теңге төлеген
- Қазақстан әлемдік БАҚ назарында: шетелдік басылымдар Тоқаевтың Шанхайға сапарын қалай бағалады
- Air Astana-дан 1 млрд теңгеден астам қаржы жымқырғандар ісі бойынша үкім өзгеріссіз қалды
- Қазақстанда 730 шақырымнан астам жаңа теміржол салынып жатыр
- Нұрай Серікбайды өлтіру ісі бойынша алғашқы сот отырысының күні белгіленді