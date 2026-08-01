Алматыда ондаған есірткі орамасымен жүрген күдікті ұсталды
Полицияның мәліметінше, 29 жастағы ер адам бір ай бұрын интернет арқылы «закладчик» болып жұмысқа тұрғанын айтқан.
1 Тамыз 2026, 18:18
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