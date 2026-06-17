Пәтер іздегендерге ескерту: Танымал сайттарға айыппұл салынды
Тексеріс нәтижесінде сайт құрамына кіретін екі компанияға айыппұл салынды.
Алматыда Krisha сайты заң талаптарына сәйкес келмейтін жарнама орналастырғаны үшін айыппұл төледі, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Алматы қаласының Қала құрылысын бақылау басқармасы өкілдерінің мәліметінше, құқық бұзушылық үлестік құрылысқа қатысушылардың қаражатын тартуға рұқсаты жоқ тұрғын үй құрылысы нысандарының жарнамасын орналастыруға байланысты анықталған.
Нәтижесінде Krisha.kz және Korter.kz интернет-платформаларының операторларына Қазақстан Республикасының «Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы» Заңы талаптарын бұза отырып, құрылыс нысандарының жарнамасын орналастырғаны үшін әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамалар толтырылды.
Қолданыстағы заңнамаға сәйкес көппәтерлі тұрғын үйлердің құрылысына азаматтардың қаражатын тартуға, сондай-ақ осындай нысандарды жарнамалауға уәкілетті органның тиісті рұқсаты немесе үлескерлердің құқығын қорғаудың заңда көзделген өзге де тетіктері болған жағдайда ғана жол беріледі. Аталған интернет-алаңдарда жарнамаланған нысандарда мұндай рұқсат құжаттары болмаған.
Нәтижесінде екі компанияға да әкімшілік айыппұл салынды: «Колеса» АҚ-на (Krisha.kz) – 1000 АЕК (4 325 000 теңге), ал «Флетфай-Қазақстан» филиалына (Korter.kz) – 500 АЕК (2 162 500) көлемінде айыппұл тағайындалды.
Еске сала кетейік, бастапқы тұрғын үй нарығынан баспана сатып алмас бұрын азаматтарға құрылыс салушыда үлескерлердің қаражатын тартуға берілген рұқсаттың және басқа да рұқсат құжаттарының бар-жоғын тексеру керек.
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