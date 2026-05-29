Еуропадан келген қауіп: Алматының емендерін зиянкес құртып жатыр
Зиянкес елге қалай жеткізілгені белгісіз.
Алматыдағы жасыл желектерге түрлі аурулар мен зиянкестер қауіп төндіріп отыр. Дендрология зертханасының аға ғылыми қызметкері Инга Бабайдың айтуынша, олардың арасында шетелден келген түрлері де бар.
Инга Бабайдың мәліметінше, қаладағы емен ағаштарында жиі кездесетін негізгі проблемалардың бірі – еменнің минирлеуші егеуқұрт зиянкесі.
Мамандардың сөзінше, бұл зиянкес алғашында Еуропадан Қырғызстанға тараған, кейін белгісіз жолмен Қазақстан аумағына жеткен.
Қазір бізде емен ағаштарында байқалып отырған негізгі аурулардың бірі – еменнің минирлеуші егеуқұрты. Ол Еуропадан алдымен Қырғызстанға келген, кейін қандай да бір жолмен бізге де жетті, – деді Инга Бабай Өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында.
Ол мұндай зиянкестер импорттық отырғызу материалдары арқылы таралуы мүмкін екенін жоққа шығармайды. Сондықтан қаладағы жасыл желектердің фитосанитарлық жағдайын бақылау мәселесі өзекті болып отыр.
Еске салсақ, бұған дейін Алматыдағы ең ірі жасыл аймақтардың бірі – Баум тоғайын көріктендіру жұмыстары аяқталған еді.
