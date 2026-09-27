Алматыда есірткіні жасырын орындар арқылы таратқан күдікті ұсталды
Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалып, күдікті қамауға алынды.
27 Қыркүйек 2026, 23:24
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27 Қыркүйек 2026, 23:2427 Қыркүйек 2026, 23:24
184Фото: istockphoto.com
Алматыда есірткіні байланыссыз тәсілмен таратқан 33 жастағы ер адам ұсталды. Оқиға күндіз Қазаков көшесінде болған.
Алмалы аудандық патрульдік полиция басқармасының «Буран-526» экипажы күдіктіні тоқтатып, тексеру жүргізген. Нәтижесінде оның есірткіні жасырын орындарға жасырып, орналасқан жерін ұялы телефонына түсіріп, кураторына жіберіп отырғаны анықталды.
Оқиға орнына жедел-тергеу тобы шақырылды. Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалып, күдікті қамауға алынды.
Қазір тергеу барысында есірткіні таратуға қатысы бар өзге де адамдар анықталып жатыр.
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