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  • Алматыда есірткіні жасырын орындар арқылы таратқан күдікті ұсталды

Алматыда есірткіні жасырын орындар арқылы таратқан күдікті ұсталды

Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалып, күдікті қамауға алынды.

27 Қыркүйек 2026, 23:24
АВТОР
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istockphoto.com 27 Қыркүйек 2026, 23:24
27 Қыркүйек 2026, 23:24
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Фото: istockphoto.com

Алматыда есірткіні байланыссыз тәсілмен таратқан 33 жастағы ер адам ұсталды. Оқиға күндіз Қазаков көшесінде болған.

Алмалы аудандық патрульдік полиция басқармасының «Буран-526» экипажы күдіктіні тоқтатып, тексеру жүргізген. Нәтижесінде оның есірткіні жасырын орындарға жасырып, орналасқан жерін ұялы телефонына түсіріп, кураторына жіберіп отырғаны анықталды.

Оқиға орнына жедел-тергеу тобы шақырылды. Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалып, күдікті қамауға алынды.

Қазір тергеу барысында есірткіні таратуға қатысы бар өзге де адамдар анықталып жатыр.

 

 
 
 
 
 
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Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

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