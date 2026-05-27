Алматыда дүкенге заңсыз салынған қосымша құрылыс бұзылды
Қажымұқан көшесіндегі нысан иесі заңсыз салынған кіреберіс бөлігін өз еркімен бұзды.
Бүгiн 2026, 02:40
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 02:40Бүгiн 2026, 02:40
36Фото: Almaty_akimdigi Telegram
Алматы қаласындағы Қажымұқан көшесі, 34 мекенжайында орналасқан азық-түлік дүкеніне заңсыз салынған қосымша құрылыс сүрілді.
Қала құрылысын бақылау басқармасының мәліметінше, тексеру барысында нысаннан қолданыстағы талаптарға сәйкес келмейтін заңбұзушылықтар анықталған. Осыған байланысты меншік иесіне түсіндіру жұмыстары жүргізілген.
Нәтижесінде нысанның заңсыз салынған кіреберіс бөлігін меншік иесі өз еркімен бұзды.
Ең оқылған:
- Баспаналы болғысы келетіндерге арзан ипотека: 1 маусымда бағдарлама басталады
- Сүлейменова мектеп бітіру кештеріндегі қымбат сыйлықтарға қатысты пікір білдірді
- Павлодар облысында жер сілкінді
- Нетаньяху: Трамптың Иранға қатысты ұстанымына ықпал ету қиын
- Астанада жолаушы көлік терезесінен аяғын шығарып отырған: Жүргізушіге айыппұл салынды