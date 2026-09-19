Алматыда автобус пен Toyota соқтығысып, тоғыз адам зардап шекті
Алдын ала мәлімет бойынша, автобус бағдаршамның тыйым салынған сигналына өтіп кеткен.
19 Қыркүйек 2026, 22:57
БӨЛІСУ
19 Қыркүйек 2026, 22:5719 Қыркүйек 2026, 22:57
92Фото: скрин
Алдын ала мәлімет бойынша, №201 бағытындағы автобус Төле би даңғылымен батыс бағытта келе жатқан. Сол уақытта Toyota Highlander Жұмалиев көшесімен оңтүстікке қарай қозғалған.
Қиылыста көліктер соқтығысқан. Алдын ала мәліметке қарағанда, автобус бағдаршамның тыйым салынған сигналына өтіп кетуі мүмкін.
Жол апатынан кейін оқиға орнына бірнеше жедел жәрдем бригадасы мен патрульдік экипаждар келген. Медициналық көмекке тоғыз адам жүгінген. Олардың жағдайы әзірге айтылған жоқ.
Полиция алғашқы шараларды жүргізіп, бірқатар сараптама, оның ішінде автотехникалық сараптама тағайындады.
Мамандар оқиғаның қалай өрбігенін анықтап, жол апатының мән-жайын және әр қатысушының жауапкершілік дәрежесін белгілеуі тиіс.
Ең оқылған:
- «Жұмыста қысым көрсетті»: Көкшетауда қаза тапқан сот қызметкерінің отбасы тергеуді талап етіп отыр
- «Бірге болуға тиіспіз»: Тоқаев сегіз елдің елшісіне үндеу жасады
- Алматыда самокат мінген адамның өмірін қиған алғашқы жол апаты тіркелді
- Жазғы Азия ойындары: Қазақстан гандболшылары алғашқы матчын өткізді
- Астанада қыздың саусағы балмұздақ аппаратына қысылып қалды