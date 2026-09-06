Алматыда Алтынсарин даңғылының бір бөлігі бірнеше түнге жабылады

Көлік қозғалысы 5-9 қыркүйек аралығында түнгі уақытта шектеледі.

6 Қыркүйек 2026, 11:48
АВТОР
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istockphoto.com 6 Қыркүйек 2026, 11:48
6 Қыркүйек 2026, 11:48
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Фото: istockphoto.com

Алматыда Алтынсарин даңғылының бір бөлігінде жөндеу жұмыстарына байланысты көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі.

Бұл туралы қала әкімдігінің баспасөз қызметі мәлімдеді. 

5-9 қыркүйек аралығында сағат 23:00-ден 06:00-ге дейін Жандосов көшесінен Қабдолов көшесіне дейінгі учаскеде асфальтбетон жабынын төсеуге байланысты көлік қозғалысы жабылады. Жөндеу жүргізіліп жатқан аумақта ескерту белгілері орнатылады, – деді ведомство.

Жөндеу жұмыстарының мерзімі ауа райы жағдайына немесе өндірістік қажеттілікке байланысты өзгеруі мүмкін.

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