Almaty SuperSki: Алматыдағы қысқы демалыс қалай өзгеруі мүмкін
Алматының тау туризмін дамытуға мүмкіндік беретін маңызды артықшылығы бар.
Almaty SuperSki жаңа тау кластерін көпшілікке қолжетімді қысқы демалыс орны ретінде дамытуды жоспарлап отыр. Мұнда шаңғы тебуді үйренуге және жаңа жұмыс орындарын ашуға басымдық берілмек. Трассалардың 70%-ына дейінін балалар мен шаңғы тебуді жаңадан бастағандарға бейімдеу көзделген. Сондай-ақ мектеп оқушыларының тегін шаңғы тебуі мен дене шынықтыру сабақтарын өткізу мүмкіндігі қарастырылып жатыр. Сонымен қатар тау инфрақұрылымының дамуы туризм, инженерия, қонақүй бизнесі және цифрлық технологиялар саласындағы мамандарға сұраныс қалыптастыруға тиіс.
Алматының тау туризмін дамытуда маңызды артықшылығы бар: таулы аумақтар ірі қаланың дәл іргесінде орналасқан. Алайда шаңғы спортымен айналысу мүмкіндігі табиғи жағдайларға ғана емес, демалыс құнына, үйрену мүмкіндігіне және инфрақұрылымға да байланысты. Бұған дейін шаңғы теуіп көрмеген адам үшін курортқа алғаш бару қиын әрі қымбатқа түсуі мүмкін. Толығырақ BAQ.KZ материалынан оқыңыз.
Almaty SuperSki жобасы қысқы демалыстың мүмкіндіктерін кеңейтіп, тау шаңғысы курорттарын әзірге тұрақты пайдаланбайтын адамдарды тартуды көздейді. Оның маңызы спортпен ғана шектелмейді: тау кластерінің дамуы туристік нарыққа, жастардың жұмыспен қамтылуына және Алматы экономикасына ықпал етуі мүмкін.
Кәсіби спорттан көпшілікке арналған демалысқа дейін
Almaty SuperSki жобасының басты ерекшеліктерінің бірі – дайындық деңгейі әртүрлі келушілерге бағдарлануы. Жоба жоспарына сәйкес, трассалардың 70%-ына дейінін балалар мен шаңғы тебуді жаңадан бастағандарға қолжетімді ету көзделіп отыр. Бұл шаңғы тебуді үйретуге және спорттың осы түрін қауіпсіз меңгеруге көбірек көңіл бөлуге мүмкіндік береді.
Kazakh Tourism Development компаниясының пікірінше, жеңіл және оқу трассаларының санын арттыру отбасыларды, мектеп оқушыларын, студенттерді және бұрын шаңғы тебуді демалыс түрі ретінде қарастырмаған ересектерді тауға тартуға көмектеседі.
«Шаңғы спорты адам тәжірибесі болмаса да, оны оңай әрі қауіпсіз бастауға мүмкіндік болғанда ғана көпшілікке кеңінен таралады. Жеңіл және оқу трассаларының көп болуы бұл спортпен айналысуға кедергі келтіретін басты тосқауылды азайтады», – деп мәлімдеді компания.
Мұндай тәсіл шаңғы тебуге арналған қосымша орындар салумен ғана шектелмейді. Ол қысқы спортқа деген тұрақты қызығушылық қалыптастыруды да көздейді. Алғашқы сабақтарда жақсы әсер алған адам шаңғы тебуді жалғастырып, келесі маусымдарда да осы спорт түрімен айналысуы ықтимал.
Компанияның есебінше, Almaty SuperSki қолданыстағы курорттарға келетін келушілердің бір бөлігін қабылдап қана қоймай, өңірде тау шаңғысы спортына қызығатын адамдардың жалпы санын да арттыра алады.
Мектеп оқушыларына тегін шаңғы тебу және қолжетімді тарифтер
Жобаның жеке бағыттарының бірі – балалар мен жастарды тау туризміне тарту. Арнайы бағдарламалар аясында мектеп оқушыларына тегін шаңғы тебу мүмкіндігін ұйымдастыру, сондай-ақ тау кластерінің аумағында дене шынықтыру сабақтарын өткізу мәселесі қарастырылып жатыр.
Бұл бастаманы жүзеге асыру үшін оқу аймақтарын дайындау, нұсқаушылар тарту, жабдықтарды жалға беру қызметін ұйымдастыру, көлік мәселесін шешу және білім беру ұйымдарымен өзара байланысты жолға қою қажет. Алғашқы кезеңде пилоттық мектеп бағдарламаларын іске қосу ұсынылуы мүмкін.
Kazakh Tourism Development компаниясының пікірінше, балалардың шаңғы спортымен ұйымдастырылған дене шынықтыру сабақтары аясында танысуы қысқы спортты күнделікті өмірінің үйреншікті бөлігіне айналдыруға көмектеседі.
«Егер бала шаңғы спортымен кездейсоқ әрі бір рет қана айналыспай, ұйымдастырылған дене шынықтыру сабақтары аясында танысса, спорт оның өмір салтының үйреншікті бөлігіне айналады», – деп атап өтті компания өкілдері.
Курорттың қолжетімділігін тариф саясаты арқылы да қамтамасыз ету жоспарланып отыр. Бұған дейін балаларға, зейнеткерлерге және мүгедектігі бар адамдарға аспалы жолдарды тегін пайдалану мүмкіндігін қарастыру туралы айтылған еді. Ал отбасыларға, студенттерге, мектеп топтарына және шаңғы тебуді жаңадан бастағандарға арнайы тарифтер мен пакеттік ұсыныстар әзірлеу мәселесі қарастырылып жатыр.
Әзірге курортқа барудың нақты құны белгіленген жоқ. Баға жобаның экономикалық тиімділігі, инфрақұрылымды күтіп ұстау шығындары және таудағы демалысты көпшілікке қолжетімді ету мақсаты ескеріле отырып айқындалуы керек.
Компания өкілдері келушілер тек шаңғы жолдамасының бағасын ғана емес, сапарға жұмсалатын жалпы шығынды да ескеруі маңызды екенін атап өтеді. Оған аспалы жолдарды пайдалану, жабдықтарды жалға алу және шаңғы тебуді үйрену құны кіреді. Сондықтан демалыстың қолжетімді болуы қызметтерді кешенді түрде ұйымдастыруды талап етеді.
Күніне 10 мыңнан астам шаңғышы қабылдау жоспарланған
Болашақ Almaty SuperSki курортының жоспарланған өткізу қабілеті күніне 10 мыңнан астам шаңғышыны құрайды. Мұндай инфрақұрылым көп келушіні қабылдауға және Алматы тау кластерінің жалпы сыйымдылығын арттыруға мүмкіндік беруі тиіс.
Қазір туристер ең көп келетін күндері келушілер ағыны саны шектеулі тау шаңғысы алаңдарына шоғырланады. Жаңа сырғанау аймақтарының ашылуы келушілерді дайындық деңгейіне, сапар мақсатына және демалыс форматына қарай бөлуге мүмкіндік береді.
Kazakh Tourism Development компаниясының мәліметінше, жобаның тиімділігін бағалаудағы басты көрсеткіш кешенді күн сайын барынша көп адаммен толтыру емес, тауға алғаш рет келіп, кейін қайта оралатын адамдар санын тұрақты түрде арттыру болуы керек.
Бұл ретте мектеп оқушыларына, студенттерге, отбасыларға, шаңғы тебуді жаңадан бастаған ересектерге, ішкі туристерге және Алматы қонақтарына ерекше назар аудару жоспарланып отыр.
Осылайша, Almaty SuperSki қаланың тау инфрақұрылымын толықтыратын жоба ретінде қарастырылады. Оның дамуы қарбалас күндері қолданыстағы курорттарға түсетін жүктемені азайтып қана қоймай, қысқы демалысқа деген жалпы сұранысты арттыруға да ықпал етуі мүмкін.
Тау туризмі – жаңа жұмыс орындарының көзі
Тау инфрақұрылымының кеңеюі еңбек нарығында да жаңа мүмкіндіктердің пайда болуына жол ашады. Туристік нысандар салынып, дами бастаған сайын қонақүйлерге, мейрамханаларға, сервистік орталықтарға, спорт алаңдарына және көлік компанияларына қызметкерлер қажет болады. Сонымен қатар инженерлік-техникалық және басқару саласындағы мамандарға да сұраныс артуы мүмкін.
«Almaty Tau Management» ЖШС басқарма төрағасы Жан-Пьер Барало тау кластерінің дамуы жастарға жаңа мансаптық мүмкіндіктер ашатынын айтады.
«Алматы тау кластерінің дамуы жаңа жұмыс орындары мен түрлі кәсіби бағыттардың пайда болуына негіз болады. Бұл – еңбек жолын енді бастап жатқан жас мамандар үшін өте жақсы мүмкіндік», – деді ол.
Сарапшының айтуынша, жастар еңбек жолын қонақжайлылық, туристерге қызмет көрсету және демалыс шараларын ұйымдастыру салаларындағы бастапқы қызметтерден бастауы мүмкін. Тәжірибе жинап, қосымша білім алған сайын қызметкерлер күрделірек міндеттерді атқарып, басшылық лауазымдарға үміткер бола алады.
Тау индустриясы дәстүрлі туристік мамандықтармен ғана шектелмейді. Заманауи курорттардың жұмыс істеуі үшін аспалы жолдар мен инженерлік жүйелерді және басқа да жабдықтарды пайдалануды қамтамасыз ететін, цифрлық сервистерді дамытатын, келушілер ағынын басқаратын әрі қауіпсіздікке жауап беретін мамандар қажет.
«Болашақта инженерия, цифрлық технологиялар, туристік қызметтерді басқару және арнайы тау инфрақұрылымын пайдалану тоғысындағы жаңа мамандықтар пайда болуы мүмкін», – деп атап өтті Барало.
Демек, тау туризмінің дамуы кадрлар даярлаудың тұтас жүйесін қалыптастыруға ықпал етуі мүмкін. Ол қызмет көрсету саласындағы бастапқы мамандықтардан бастап техникалық және басқару бағыттарына дейінгі салаларды қамтиды.
Жас мамандарды оқыту және тәжірибеден өткізу
Кадр даярлаудың негізгі бағыттарының бірі – Almaty Tau Academy жобасы. Жан-Пьер Баралоның айтуынша, академия тау туризмі мен курорт индустриясына қажетті мамандарды даярлауға және олардың біліктілігін арттыруға бағытталмақ.
Оқыту көзделген бағыттардың қатарында қонақжайлылық, туризм, спорт менеджменті, инженерия, технологиялар және арнайы тау кәсіптері бар.
Мамандарды даярлауда тәжірибе мен тағылымдамаға да маңызды орын берілуі тиіс. Туристік нысандарда тікелей жұмыс істеу жастарға кәсіби дағдыларды меңгеруге, саланың талаптарымен танысуға және жұмысқа орналасуға дайындалуға мүмкіндік береді.
«Бұл бағыт тек жұмыс орындарын ашумен шектелмейді. Инфрақұрылым кеңейіп, туристерге көрсетілетін қызмет түрлері күрделене түскен сайын білікті мамандардың маңызы арта береді. Сондықтан бұл салада ұзақмерзімді мансап құруға мүмкіндік бар», – деді Барало.
Сонымен бірге мұндай мүмкіндіктердің нақты ауқымы курорттардың даму қарқынына, мамандарға деген шынайы сұранысқа және білім беру бағдарламаларының қолжетімділігіне байланысты болады. Даярланған кадрлардың саны, тағылымдамадан өту мүмкіндігі және оқудан кейін жұмысқа орналасу көрсеткіштері маңызды өлшемдерге айналады.
Алматы экономикасына әсері
Almaty SuperSki жобасының дамуы спорт пен туризм салаларына ғана емес, олармен байланысты кәсіп түрлеріне де әсер етуі мүмкін. Келушілер саны артқан сайын қонақүйлерге, қоғамдық тамақтану орындарына, көлік қызметіне, жабдықтарды жалға беруге және экскурсия ұйымдастыруға сұраныс көбейеді.
Шағын кәсіпкерлік үшін де қосымша мүмкіндіктер туындауы ықтимал. Тауларға келетін адам көбейген сайын тамақтану, жабдықтарды жалға беру, оқыту және демалысты ұйымдастыру қызметтеріне деген сұраныс та арта түседі.
Жыл бойғы жұмыспен қамту мен туристер ағынының тұрақтылығы білікті қызметкерлерді сақтап қалуға да жағдай жасайды. Бұл жастар үшін алғашқы жұмысын тауып, мамандық меңгеріп, бір саланың ішінде біртіндеп кәсіби өсу мүмкіндігін білдіреді.
Алайда экономикалық нәтиже жаңа нысандардың қаншалықты сұранысқа ие болатынына, курорт жұмысының қалай ұйымдастырылатынына және жергілікті кәсіпкерлердің туристер ағынының артуын пайдалана алуына байланысты.
Демалыстың қолжетімділігі де маңызды мәселе болып қала береді. Егер көлікке, жабдықтарға және оқуға жұмсалатын шығын көп болса, әлеуетті келушілердің бір бөлігі курортқа тұрақты бармай қалуы мүмкін. Сондықтан әлеуметтік бағдарламалар мен ойластырылған тариф саясаты спортты насихаттау үшін ғана емес, оған деген тұрақты сұраныс қалыптастыру үшін де маңызды.
Қауіпсіздік пен қызмет сапасы
Келушілер ауқымын кеңейту демалысты дұрыс ұйымдастыруды талап етеді. Шаңғы тебуді жаңадан бастағандар мен балалар үшін арнайы жабдықталған оқу аймақтары, білікті нұсқаушылар, қолжетімді жабдықтар және қауіпсіздік талаптарының сақталуы аса маңызды.
Мектеп оқушыларына арналған ұйымдастырылған сабақтар үшін балаларды алып жүру мен бақылаудың жеке жүйесі қажет болады. Сондай-ақ білім беру ұйымдарымен келісу және көлік қатынасының қолжетімділігін қамтамасыз ету мәселелерін шешу керек. Ал отбасылар мен шаңғы тебуді енді үйреніп жүрген ересектер үшін түсінікті навигация, сапалы қызмет және алғашқы сабақтар кезінде көмек алу мүмкіндігі маңызды.
Сондықтан жобаның табысы трассалардың саны мен аспалы жолдардың өткізу қабілетіне ғана байланысты болмайды. Оқыту сапасы, қызметтердің қолжетімділігі және инфрақұрылымның қажеттіліктері әртүрлі келушілерге қолайлы жағдай жасай алуы да шешуші рөл атқарады.
Туристік аумақтарды кеңейту кезінде экологиялық шектеулер мен тау экожүйелеріне түсетін жүктемені де ескеру қажет. Инфрақұрылымның дамуы қалдықтарды тиімді басқару, көлік ағындарын ұйымдастыру және табиғатты қорғау талаптарын сақтау шараларымен қатар жүруі тиіс.
Жобаның болашағы
Almaty SuperSki Алматыдағы қысқы демалыс мәдениетін өзгертуге ықпал ететін жобалардың біріне айналуы мүмкін. Шаңғы тебуді жаңадан бастағандарға көңіл бөлу, мектеп оқушыларына арналған тегін бағдарламаларды іске қосу мүмкіндігі және арнайы тарифтер бұрын тау шаңғысы спортын қолжетімсіз немесе үйреншікті емес деп санаған адамдарды тартуға көмектесуі ықтимал.
Сонымен қатар тау кластерінің дамуы жаңа мамандықтарға сұраныс қалыптастырып, тәжірибелік оқытудың маңызын арттырады және жастардың жұмыспен қамтылуына қосымша мүмкіндіктер ашады.
Дегенмен түпкілікті нәтиже жарияланған жоспарлардың қалай жүзеге асатынына байланысты. Курорттың өткізу қабілетін арттыру қызметтердің қолжетімділігімен, сапалы кадр даярлаумен, қауіпсіздікпен және табиғи аумақтарға жауапкершілікпен қараумен қатар жүруі маңызды.
Осы талаптар орындалса, Almaty SuperSki шаңғы тебетін жаңа орын ғана емес, тау туризмі бұқаралық спортты қолдап, жұмыс орындарын ашуға және қала экономикасының мүмкіндіктерін кеңейтуге ықпал ететін Алматыны дамытудың ауқымды үлгісінің бір бөлігіне айнала алады.
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