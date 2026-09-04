Алматы облысының әкімі тағайындалды
4 Қыркүйек 2026, 10:07
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4 Қыркүйек 2026, 10:074 Қыркүйек 2026, 10:07
77Фото: Парламент Мәжілісі
Алматы облысының жаңа әкімі болып Шыңғыс Сайранұлы Әрінов тағайындалды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Мемлекет басшысының Жарлығымен Шыңғыс Сайранұлы Әрінов Алматы облысының әкімі лауазымына тағайындалды, - деп жазылған Ақорда хабарламасында.
Еске салайық, бұған дейін Мемлекет басшысының Жарлығымен Марат Елеусізұлы Сұлтанғазиев Алматы облысының әкімі лауазымынан босатылды.
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