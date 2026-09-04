Алматы облысының әкімі лауазымынан босатылды

4 Қыркүйек 2026, 09:02
АВТОР
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https://primeminister.kz/ 4 Қыркүйек 2026, 09:02
4 Қыркүйек 2026, 09:02
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Фото: https://primeminister.kz/

Алматы облысының әкімі Марат Сұлтанғазиев қызметінен босатылды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

Мемлекет басшысының Жарлығымен Марат Елеусізұлы Сұлтанғазиев Алматы облысының әкімі лауазымынан босатылды, - деп жазылған Ақорда хабарламасында. 

 

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