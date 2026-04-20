Алматы облысындағы маңызды жолдың бір бөлігі уақытша жабылады
Бүгiн 2026, 08:11
72Фото: BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
«ҚазАвтоЖол» ҰК республикалық маңызы бар «Байсейіт – Көкпек» автожолында орташа жөндеу жұмыстары жүргізілетінін мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Осыған байланысты 2026 жылғы 20-30 сәуір аралығында күн сайын сағат 06:00-ден 20:00-ге дейін жолдың 3+250 – 4+500 шақырым учаскесінде көлік қозғалысы уақытша шектеледі.
Аталған кезеңде көлік қозғалысы арнайы ұйымдастырылған айналма жол арқылы жүзеге асырылады.
Компания жүргізушілерден жолдағы шектеулерді ескеріп, сапарларын алдын ала жоспарлауды сұрайды.
