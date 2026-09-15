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  • Алматы облысында мектептегі жөндеу жұмыстары кезінде 8 оқушы уланып, ауруханаға түсті

Алматы облысында мектептегі жөндеу жұмыстары кезінде 8 оқушы уланып, ауруханаға түсті

Балалардың кейбірінде бас айналу, жүрек айну, жөтел және тыныс алудың қиындауы байқалған. Бір оқушыға дәрігерлер бояуға аллергиялық реакция деген диагноз қойған.

15 Қыркүйек 2026, 23:50
АВТОР
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astanatv.kz 15 Қыркүйек 2026, 23:50
15 Қыркүйек 2026, 23:50
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Фото: astanatv.kz

Алматы облысында мектеп ғимаратында жүргізіліп жатқан жөндеу жұмыстарына байланысты сегіз оқушының денсаулығы нашарлап, ауруханаға жеткізілді. Ата-аналар оқу процесі кезінде құрылыс жұмыстарының жүргізілуіне алаңдаулы.

Олардың айтуынша, шілде айының соңында басталған жөндеу жұмыстары оқу жылы басталғанға дейін аяқталмаған. Соған қарамастан балалар мектептің бірінші қабатында сабақ оқыған. Ата-аналар құрылыс кезінде тараған шаң мен бояу иісі оқушылардың денсаулығына әсер еткенін айтады.

Балалардың кейбірінде бас айналу, жүрек айну, жөтел және тыныс алудың қиындауы байқалған. Бір оқушыға дәрігерлер бояуға аллергиялық реакция деген диагноз қойған.

Мектеп директоры Гүлжахан Кенизбаеваның айтуынша, жөндеу жүргізіліп жатқан аумақ оқшауланған.

Екі корпустың қосылған жерінен біз оқшаулап, есігін жауып тастағанбыз. Олар өздерінің ремонтарымен айналысып жатыр. Біз оқу процесімен айналысып жатырмыз. Бүгін балалар сабақта қалыпты жағдайда отыр. Именно осы 7 бала келді бүгін. Өзіміздің участковый педиатрымыз және глав врачымыз келіп, бақылауда ұстап отыр, – деді мектеп директоры.

Ата-аналар денсаулығына байланысты сабаққа қатыса алмай жүрген оқушылар үшін жөндеу жұмыстары аяқталғанға дейін қашықтан оқу мүмкіндігін қарастыруды талап етуде.

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