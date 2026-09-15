Алматы облысында мектептегі жөндеу жұмыстары кезінде 8 оқушы уланып, ауруханаға түсті
Балалардың кейбірінде бас айналу, жүрек айну, жөтел және тыныс алудың қиындауы байқалған. Бір оқушыға дәрігерлер бояуға аллергиялық реакция деген диагноз қойған.
15 Қыркүйек 2026, 23:50
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