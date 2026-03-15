Алматы облысында «Дауыс бер де, өз ағашыңды отырғыз» акциясы аясында 30 көшет егілді
Қатысушылардың айтуынша, осындай маңызды күні ағаш отырғызу елдің өсіп-өркендеуін және болашаққа деген сенімді білдіреді.
Алматы облысы Ұйғыр ауданында «Дауыс бер және өз ағашыңды отырғыз» деген маңызды экологиялық бастама іске қосылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Акция тұрғындардың азаматтық борышын орындауға деген ұмтылысын және туған табиғатқа қамқорлығын біріктірді.
Іс-шараның негізгі өткізілу орны - Ж. Құдайбергенов атындағы орта мектеп аумағы болды. КГУ «Қарадала» орман шаруашылығы мамандарының белсенді қатысуымен мұнда 30 жас ағаш отырғызылды.
Ұйымдастырушылардың айтуынша, акцияның басты мақсаты - адамдарда жаңа жауапкершілік мәдениетін қалыптастыру. Мемлекеттік маңызды іс-шараға қатысуды ағаш отырғызумен үйлестіру әр адамның жеке үлесі жалпы игілікке қалай айналатынын айқын көрсетеді.
Арнайы назар өсіп келе жатқан ұрпақты экологиялық біліммен қамтамасыз етуге аударылды. Іс-шараға қатысушылар әр ағаштың артында туған өлкесінің жасыл болашағы тұрғанын түсіне отырып, жауапкершілікпен қарады.
Аудан тұрғындары бастаманы қуана қолдап, маңызды күні ағаш отырғызудың елдің өсіп-өркендеуін білдіретінін атап өтті, себебі болашаққа қамқорлық туған жердегі нақты игі істерден басталады.
