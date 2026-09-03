Алматы облысында 30 қыркүйекке дейін жүк көліктерінің қозғалысына шектеу енгізілді
Аталған учаскеде жүргізіліп жатқан жөндеу жұмыстарына байланысты көлік құралдары үшін уақытша айналма жол ұйымдастырылды.
3 Қыркүйек 2026, 22:20
БӨЛІСУ
3 Қыркүйек 2026, 22:203 Қыркүйек 2026, 22:20
125Фото: pixabay
Алматы облысында 2026 жылдың 3 қыркүйегінен бастап "Алматы – Төңкеріс – Байсерке – Междуреченское – "Астана – Алматы" тас жолы учаскесінде жүк көліктерінің қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі.
2026 жылғы 3 қыркүйек сағат 13:00-ден бастап Алматы облысында орташа жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты "Алматы – Төңкеріс – Байсерке – Междуреченское – "Астана – Алматы" автомобиль жолының 20-шақырымындағы Көктерек ауылынан 51-шақырымдағы Ақсай ауылына дейінгі аралықта жүк көліктерінің қозғалысына уақытша шектеу енгізілді.Аталған учаскеде жүргізіліп жатқан жөндеу жұмыстарына байланысты көлік құралдары үшін уақытша айналма жол ұйымдастырылды. Айналма бағыт республикалық маңызы бар "Алматы – Қонаев", "Қонаев – Құрты", "Алматы – Шелек – Қорғас" және жергілікті маңызы бар "Байсерке – Әли" автомобиль жолдары арқылы жүзеге асырылады. Жолды 2026 жылғы 30 қыркүйекте ашу жоспарланған", – делінген "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ баспасөз қызметінің хабарламасында.
Жүргізушілерден қозғалыс бағытын алдын ала жоспарлап, жол белгілері мен уақытша қозғалыс сызбасын сақтауға кеңес беріледі.
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