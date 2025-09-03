Алматы метросы жолаушылар саны бойынша рекорд орнатты

Алматыда метро жолаушылар ағыны бойынша рекорд тіркелді – бір тәулікте жерасты көлігін 117 мың адам пайдаланды. Бұл метрополитен ашылғалы бергі ең жоғары көрсеткіш, деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.
2 қыркүйек күні ашылған сәттен жабылғанға дейін метроны 117 мың жолаушы қолданды. Бұл тәуліктік көрсеткіш метрополитен тарихындағы ең жоғарғысы болып тіркелді, – деп хабарлады Алматы метросы.
Жолаушылар санының күрт өсуін метрополитен өкілдері жаңа оқу жылының басталуымен түсіндірді – қыркүйек айында Алматыда оқушылар мен студенттердің сапары көбейген.
Қазір Алматы метросында 11 станция жұмыс істейді:
• “Райымбек батыр”
• “Жібек жолы”
• “Алмалы”
• “Абай”
• “Байқоңыр”
• “Мұхтар Әуезов театры”
• “Алатау”
• “Сайран”
• “Москва”
• “Сарыарқа”
• “Бауыржан Момышұлы”.