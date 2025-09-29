Almaty Marathon шетелдік қатысушылар саны жөнінен рекорд жаңартты

Алматыға 60 елден 1 400 жүгіруші маусымның ең ірі жарысына келді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл 14 жыл ішінде марафон тарихындағы шетелдік қатысушылар саны жөнінен рекорд жаңартты.
Айта кетейік, Almaty Marathon Алматы қаласы әкімдігінің қолдауымен өтті.
Almaty Marathon 2025 рекордтық түрде 16 149 қатысушыны жинады. Жүгірушілердің көпшілігі жергілікті тұрғындар (14 785), бірақ басқа қалалар мен елдерден келген қатысушылардың үлесі жыл сайын артып келеді. Биыл 1 383 шетелдік (қатысушылардың 8 пайыздан астамы) марафонға арнайы келді. Марафонға қатысқан үздік 3 ел: Ресей (513), Қырғызстан (180) және Қытай (142). Іс-шараға Азия және Тынық мұхит өңірінен (226), Еуропа (166), Солтүстік және Латын Америкасы (40), Африка (3) және Таяу Шығыс (93) аймақтарының азаматтары қатысты.
Almaty Marathon сияқты іс-шаралар халықаралық сертификаттар, жақсы инфрақұрылым және жергілікті бірегей көрікті жерлер туристерді тартады. 2019-2023 жылдардағы Almaty Marathon сараптамалық зерттеуіне сәйкес, 1000 қатысушы 7,9 млн теңгеге сатылым жасады. Бұл соманың 39%, ақшаны марафонға келген туристер жұмсайды, олардың 79,3%-ы қайта оралуды жоспарлап отыр,- деді «Бірінші болу батылдық» қоры қамқоршылық кеңесінің төрағасы Ғалымжан Есенов.
Марафон сонымен қатар экономиканың дамуына серпін береді. Almaty Marathon серіктестерінің салық аударымдары 4 жыл ішінде 318,9 млн теңгеден 873,9 млн теңгеге дейін өсті. Ірі спорттық іс-шара өткізілген жылдары қалада жаңа ШОБ нысандары мен жұмыс орындары ашылды.