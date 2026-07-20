Алматы маңында жер сілкінді
Жер сілкінісінің ошағы Алматыдан шамамен 193 шақырым жерде орналасқан.
20 Шілде 2026, 10:17
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20 Шілде 2026, 10:1720 Шілде 2026, 10:17
141Фото: istockphoto.com
Бүгін, 20 шілдеде сағат 02:40-та Қырғызстанда қарқындылығы 5 балдық жер сілкінісі болды. Бұл туралы Қырғыз Республикасы Ұлттық ғылым академиясының Сейсмология институты хабарлады.
Жер сілкінісінің ошағы Алматыдан шамамен 193 шақырым жерде орналасқан. Қазақстандағы Android смартфондарының иелері жергілікті уақыт бойынша сағат 01:41-де Google-дан автоматты ескерту алды. Қырғызстан мамандарының мәліметінше, жерасты дүмпулері Оттук ауылынан 5 шақырым және Нарын қаласынан 31 шақырым жерде тіркелген. Елді мекендердегі жер сілкінісінің қарқындылығы:
- Оттук, Казан-Куйган ауылдарында - шамамен 5 балл;
- Джерге-Тал, Кызыл-Жылдыз, Эчки-Баши, Эмгекчил ауылдарында - 4 балл;
- Куйбышева, Шоро, 8 Марта, Ак-Талаа, Достук, Джан-Булак, Мин-Булак, Джалгыз-Терек, Орто-Саз, Ак-Кыя, Орто-Нура, Кенеш ауылдарында - 3,5 балл;
- Нарын қаласында - 3 балл.
Екі елдегі ықтимал қираулар мен зардап шеккендер туралы мәлімет нақтыланып жатыр. Тұрғындарға сабыр сақтап, тек төтенше жағдайлар қызметтерінің хабарламаларына сүйену ұсынылды.
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