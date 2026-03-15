Алматы барысы Әділет референдумда «дауыс берді»
Алматыда әлеуметтік желілерде танымал жасанды интеллект кейіпкері – барыс Әділет сайлау учаскелерінің бірінде референдумға символикалық түрде «қатысты», деп хабарлайды BAQ.KZ.
Референдум күні әлеуметтік желілерде жаңа бейнеролик жарияланды. Онда кейіпкер сайлау учаскесіне келіп, қарапайым сайлаушы жүріп өтетін жолды көрсетеді. Бұл бейнежазба барыс Әділет қала тұрғындарына алдағы дауыс беру туралы айтып, референдум өтетін күнді еске салып, пайдалы ақпаратпен бөліскен бейнероликтер топтамасының қорытындысы болды.
Цифрлық кейіпкердің қатысуымен түсірілген роликтер қысқа уақыт ішінде әлеуметтік желілерде кең таралды. Қолданушылар бейнені белсенді түрде бөлісіп, ақпаратты осындай ерекше форматта жеткізу тәсілін талқылады.
Жоба авторларының айтуынша, барыс Әділет аудиториямен, әсіресе әлеуметтік желілерді белсенді пайдаланатын жастармен түсінікті әрі достық форматта байланыс орнату үшін жасалған.
Барыс Әділеттің «дауыс беруі» көрсетілген финалдық ролик референдумға арналған ақпараттық бейнероликтер сериясының соңғы бөлімі болды.
Ең оқылған:
- Трамп Иранмен соғыстың қашан аяқталатынын айтты
- Иран бір ғана азиялық елдің кемелеріне Ормуз бұғазы арқылы өтуге рұқсат берді
- Маңғыстау облысында қыз алып қашқандарға үкім шықты
- Түрмеден – ауруханаға: Бразилияның бұрынғы президенті Жаир Болсонаро ауыр халде
- МАГАТЭ Иранда ядролық қарудың жоқ екенін растай алмай отыр