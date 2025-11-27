Алматы әуежайына ірі көлемде есірткі алып келген шетел азаматы сотталды

Алматы халықаралық әуежайында ірі көлемде есірткі контрабандасының жолы кесілді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Әуежай арқылы шетелдік азамат ірі көлемде тыйым салынған заттарды жеке заттарының ішіне жасырып әкелуге әрекет жасаған, алайда кеден және құқық қорғау органдарының жедел іс-шараларының арқасында қылмыстық схема дер кезінде анықталды.
Сот процесінде мемлекеттік айыптаушы толық дәлелдер жинағын ұсынып, күдіктінің кінәсін толықтай дәлелдеді.
Сот оны 15 жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарды. Үкім заңды күшіне енген жоқ.
Көлік прокуратурасы атап өтеді: әуе өткізу пункттері арқылы есірткі әкелуге бағытталған әрекеттер қатаң түрде тоқтатылатын болады. Есірткі қылмысына қарсы күрес ерекше қадағалауда ұсталады.