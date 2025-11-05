Алғашқы мұсылман мэр: Нью-Йорктегі сайлау нәтижесі белгілі болды

34 жастағы демократиялық социалист Зохран Мамдани Нью-Йорк қаласының жаңа мэрі болып сайланды. Ол сайлауда Дональд Трамп қолдаған тәуелсіз кандидат Эндрю Куомоны жеңді, деп хабарлайды BAQ.KZ DW порталына сілтеме жасап.
Мамдани – Нью-Йорк тарихындағы алғашқы мұсылман мэр. Сайлау науқаны кезінде ол жалдауға берілетін тұрғын үйлердің бағасын бақылау, қоғамдық автобустарды тегін ету және бала күтімі қызметтерін қолжетімді ету сияқты бастамаларды ұсынған болатын.
Жаңа мэр өз сөзінде қала тұрғындарының әлеуметтік теңдігі мен өмір сапасын арттыруды басты мақсат ететінін атап өтті.
Бұған дейін АҚШ президенті Дональд Трамп Нью-Йорк демократтар билігіне өтсе, қалаға бөлінетін федералды қаржыландыруды қысқартатынын ескерткен еді.