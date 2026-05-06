Әлеуметтік төлем: Алматы облысында соғыс ардагерлеріне 20 миллион теңге берілді
Жеңіс күні қарсаңында соғыс ардагерлері біржолғы әлеуметтік төлем алды.
Алматы облысында Жеңіс күні қарсаңында соғыс ардагерлеріне 5 миллион теңгеден біржолғы әлеуметтік төлем берілді.
Әр ардагерге 10 мың АҚШ долларынан тиесілі, – деп хабарлайды Алматы облысының әкімінің баспасөз қызметі.
Өңірде соғысты көзбен көрген 4 майдангер бар. Олардың ең үлкені – 103 жастағы Тәңірберген Толғанбаев. Іле ауданының тұрғыны 1942 жылы соғысқа аттанып, Сталинград шайқасына қатысқан.
Ал, Ұйғыр ауданының 102 жастағы тұрғыны Алим Кебиров Белорусь шайқасында Белгород қаласын азат етуге қатысып, жараланған. Соған қарамастан 1943 жылы майдан даласына қайта оралып, Украина жерінде соғысқан.
Еңбекшіқазақ ауданында тұратын Солтанбай Жарықбасов қазір 101 жаста.
Алматы облысындағы тағы бір ардагер – Федор Ковалевтың жасы 98-де. Жамбыл ауданында тұратын батыр тұлға 1945 жылы Жапон соғысына да қатысқан.
Отан үшін отқа түскен ардагерлерге Алматы облысы әкімдігі тарапынан жүйелі түрде қолдау көрсетіліп келеді. Олардың тұрмыстық және әлеуметтік жағдайын, сондай-ақ денсаулығын жақсартуға бағытталған шаралар да мемлекет назарында. Батырлар жылда шипажайда ем алады және үнемі дәрігерлердің бақылауында.
Бұдан бөлек, облыстағы 2 038 тыл еңбеккерінің әрқайсысына әкімдік тарапынан 64 875 теңге мөлшерінде біржолғы әлеуметтік көмек көрсетіледі. Сондай-ақ, Ленинград қаласының қоршауы кезінде еңбек еткен және тиісті марапаттарға ие болған өңірдегі 2 азаматқа 86 500 теңгеден біржолғы төлем қарастырылған.
Зұлмат жылдары фашистік концлагерьлерде, геттоларда және өзге де мәжбүрлі ұстау орындарында болған азаматтарға да 64 875 теңге көлемінде біржолғы әлеуметтік көмек беріледі.
Еске салайқ, бұған дейін Қазақстанда қанша ардагер қалғаны хабарланды.
