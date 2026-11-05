Әлеуметтік баспана құрылысына бөлінген ақшаны жымқырған: Көкшетауда кәсіпкер 8,5 жылға сотталды
Бюджет ақшасын жымқырып, жалған құжат пайдаланған.
Көкшетауда тұрғын үй құрылысына бөлінген бюджет қаражатын жымқырғаны үшін компания директоры сегіз жарым жылға бас бостандығынан айырылды. Мемлекетке 211 млн теңге шығын келтірілді, деп хабарлайды BAQ.KZ қалалық соттың баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
2021 жылдың желтоқсанында кәсіпкер қалалық құрылыс бөлімімен құны 618 млн және 634 млн теңге болатын тұрғын үйлерді аяқтауға екі келісімшарт жасасқан. Пәтерлер әлеуметтік жағынан осал топтағы азаматтарға арналған еді.
Директор бір нысан бойынша 55 млн теңге алғанымен, жұмысқа мүлдем кіріспеген. Екінші нысанда компания міндеттемелерінің бір бөлігін ғана орындаған: игерілмеген аванс сомасы 156 млн теңгені құрады. Төлемдерді алу үшін сотталушы жалған құжаттарды пайдаланған.
2023 жылдың шілдесінен бастап ол екінші нысандағы жұмыстарды тоқтатты. Қаражатты компания қажеттіліктеріне және жеке шығындарына, соның ішінде Ақтаудағы мердігерлер алдындағы басқа міндеттемелер бойынша қарыздарын өтеуге жұмсаған. Ақшаның бір бөлігін банкоматтар арқылы қолма-қол шешіп алған.
Бас бостандығынан айырудан бөлек, директорға кез келген меншік нысанындағы ұйымдарда материалық жауапты лауазымдарды атқаруға болмайды. Сол себепті лауазымды қызметке отыруына сегіз жылға тыйым салынды.
Жалған құжатты пайдаланғаны үшін ол кінәлі деп танылғанымен, ескіру мерзімінің өтуіне байланысты қылмыстық жауаптылықтан босатылды. Ал құжатты қолдан жасау айыбы бойынша дәлелденбеуіне байланысты ақталды.
Бұған дейін азаматтық соттарда ЖШС-дан аванстарды өндіріп алу туралы шешімдер қабылданған болатын. Сондықтан қылмыстық процесте бөлек азаматтық талап арыз берілген жоқ. Хабарламада компанияның ақшаны қайтарған-қайтармағаны және үйлердің аяқталған-аяқталмағаны нақтыланбаған.
Үкім әлі заңды күшіне енген жоқ.
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