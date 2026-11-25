Әлемдік рейтинг пен халықаралық тәжірибе: Қазақстан жемқорлықпен қалай күресіп жатыр?
Жемқорлықтың зардабын мемлекет қана емес, бүкіл қоғам тартады.
Сыбайлас жемқорлық – мемлекеттің дамуын тежейтін, әлеуметтік теңсіздікті күшейтетін және халықтың әділеттілікке деген сенімін әлсірететін күрделі мәселе. Оның зардабын мемлекет қана емес, бүкіл қоғам тартады. Өйткені заңсыз иемденілген қаражат жаңа мектептер мен ауруханалар салуға, жолдарды жөндеуге, ауылдарды дамытуға және халықтың тұрмыс сапасын жақсартуға жұмсалуы мүмкін еді. Елімізде жемқорлықпен күрес қалай жүріп жатыр? Мемлекетке қайтарылған қаражат қайда жұмсалуда? Әлем елдері жемқорлықтың алдын алу үшін қандай шаралар қабылдап жатыр? Бұл мәселеде қоғамның рөлі қандай? BAQ.KZ тілшісі тақырыпты талдап көрді.
Қазақстанда биыл 751 сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылығы тіркелген
2026 жылғы 13 қарашада Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қауіпсіздік Кеңесінің шұғыл отырысында еліміздегі сыбайлас жемқорлық мәселесіне арнайы тоқталды. Президенттің мәліметінше, биылғы он айда Қазақстанда сыбайлас жемқорлыққа қатысты 751 құқық бұзушылық тіркелген. Оның 546-сын мемлекеттік қызметшілер, 205-ін өзге тұлғалар, соның ішінде квазимемлекеттік сектор қызметкерлері жасаған.
Ал 2023–2025 жылдар аралығында елімізде сыбайлас жемқорлыққа қатысты 3 168 құқық бұзушылық анықталған. Оның 2 165-і мемлекеттік қызметшілерге тиесілі. Бұл деректер жемқорлықтың алдын алу жұмыстарын мемлекеттік органдарда ғана емес, ұлттық компаниялар мен квазимемлекеттік секторда да күшейту қажеттігін көрсетеді. Әсіресе елдің стратегиялық активтерін басқаратын, ірі инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыратын және қомақты қаражатқа иелік ететін ұйымдардың қоғам алдындағы жауапкершілігі жоғары. Сондықтан мұндай мекемелердің қызметі ашық болып, қаржының мақсатты әрі тиімді жұмсалуы қатаң қадағалануға тиіс.
«Заң мен тәртіп»: заң алдында барлығы тең
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қоғамда «Заң мен тәртіп» қағидатын орнықтыруға ерекше көңіл бөліп келеді. Бұл ұстанымның негізгі мәні – азаматтардың заң мен сот алдында теңдігін қамтамасыз ету, құқық бұзғандардың жауапкершіліктен жалтаруына жол бермеу және қоғамда әділеттілік орнату.
Қауіпсіздік Кеңесінің 13 қарашадағы отырысында да Президент адамның атқаратын қызметіне, қоғам алдындағы еңбегіне немесе туыстық байланыстарына қарамастан, заң талаптарын бұзуына жол берілмейтінін атап өтті. Мемлекеттік қызметші өзіне берілген өкілеттікті жеке басының мүддесі үшін емес, халықтың игілігіне пайдалануға тиіс. Ал азаматтар мен кәсіпкерлердің заңды құқықтары мен мүдделері бірдей қорғалуы қажет. Осы мақсатта елімізде қоғамда заң мен тәртіп идеологиясын ілгерілету жөніндегі 2025–2030 жылдарға арналған тұжырымдама жүзеге асырылып жатыр. Биыл құжаттың іс-шаралар жоспары жаңартылды.
Тұжырымдама аясында халықтың құқықтық сауаттылығын арттыру, мемлекеттік қызметтердің сапасын жақсарту, құқық қорғау органдарының жұмысын цифрландыру және құқық бұзушылықтардың алдын алу көзделген. Дегенмен «Заң мен тәртіп» қағидатын тек жазалау шараларымен байланыстыру дұрыс емес. Оның басты міндеттерінің бірі – құқық бұзушылыққа себеп болатын жағдайларды жою, азаматтардың өз құқықтарын қорғауына мүмкіндік беру және қоғамда заңға деген құрметті қалыптастыру. Заңның үстемдігі қамтамасыз етілген жерде азаматтар өз құқықтарын қорғаудан қорықпайды, кәсіпкерлер әділ бәсекеге сенеді, ал мемлекеттік қызметшілер қабылдаған шешімдері үшін жауапкершілік жүктелетінін түсінеді.
Ұлттық компаниялардағы жемқорлық тәуекелдері жіті бақылауға алынады
Биыл қарашада «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры мен «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясының басшыларына қатысты тергеу басталды. Бұл оқиға квазимемлекеттік сектордағы қаржылық бақылау, корпоративтік басқару және басшылардың жауапкершілігі мәселесін қайтадан күн тәртібіне шығарды. Алайда тергеу жүріп жатқандықтан, кез келген адамның кінәсі соттың заңды күшіне енген үкімімен ғана дәлелденетінін ескерген жөн.
Ұлттық компаниялар ел экономикасында маңызды рөл атқарады. Олар стратегиялық активтерді басқарады, халықаралық инвесторлармен жұмыс істейді және миллиардтаған теңгенің жобаларын жүзеге асырады. Сондықтан бұл ұйымдардағы жемқорлық тәуекелдері мемлекеттің қаржылық жағдайына ғана емес, халықаралық инвестициялық беделіне де кері әсер етуі мүмкін. Осыған байланысты Мемлекет басшысы Үкімет пен бақылаушы органдарға 24 қарашаға дейін квазимемлекеттік сектордағы жемқорлық құқық бұзушылықтарын азайту және компаниялардың жұмыс сапасын арттыру жөнінде нақты ұсыныстар әзірлеуді тапсырды.
Мұндай жағдайда компания басшыларын ауыстырумен ғана шектелмей, басқару жүйесін жетілдірудің маңызы зор. Атап айтқанда, мемлекеттік сатып алу рәсімдерінің ашықтығын қамтамасыз ету, ішкі аудиттің тиімділігін арттыру және директорлар кеңесінің жауапкершілігін күшейту қажет. Өйткені жемқорлықтың жекелеген фактілерімен күресу жеткіліксіз. Оның қайталануына мүмкіндік беретін жүйелік кемшіліктер де жойылуға тиіс.
Қазақстанда жемқорлыққа қарсы заңнама күшейтілді
2026 жылғы 12 маусымда Мемлекет басшысы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша заңнамалық өзгерістерге қол қойды. Қабылданған өзгерістердің негізгі мақсаты – жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін жауапкершілікті күшейтумен қатар, олардың алдын алу тетіктерін жетілдіру.
Атап айтқанда, жеке мүдделерді декларациялау, мүдделер қақтығысын реттеу, мемлекеттік және квазимемлекеттік сектордағы заңсыз сыйақы үшін жауапкершілікті күшейту шаралары қарастырылған. Сонымен қатар жеке тұлғаларды әкімшілік сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін жауапкершілікке тартудың ескіру мерзімін бір жылдан үш жылға дейін ұзарту көзделген. Заңды тұлғалардың әкімшілік жауапкершілігіне және квазимемлекеттік сектордағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтердің жұмысына да ерекше көңіл бөлінген.
Мүдделер қақтығысын реттеу – жемқорлықтың алдын алудағы маңызды шаралардың бірі. Мәселен, мемлекеттік қызметші конкурс өткізу немесе белгілі бір жобаға қатысты шешім қабылдау кезінде өзінің туысына, жақын танысына немесе жеке мүддесі бар компанияға заңсыз артықшылық бермеуге тиіс. Ал комплаенс-қызметтердің міндеті – ұйым ішінде заң талаптарының сақталуын қадағалау, жемқорлық тәуекелдерін дер кезінде анықтау және заңсыз әрекеттердің алдын алу. Заңнамада квазимемлекеттік сектордағы мұндай қызметтердің атқарушы органнан тәуелсіз жұмыс істеуі, директорлар кеңесіне немесе өзге тәуелсіз басқару органына есеп беруі қарастырылған.
Бұл ұйым басшылығының ішкі бақылау жұмысына заңсыз араласу қаупін азайтуға бағытталған.
Жемқорлықпен күрес жүйесі қалай өзгерді?
2025 жылы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі қайта ұйымдастырылып, жемқорлық қылмыстарын анықтау мен тергеу міндеттері Ұлттық қауіпсіздік комитетіне берілді. Ал сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты қалыптастыру, жемқорлықтың алдын алу, оған ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою, қоғамда жемқорлыққа қарсы мәдениетті дамыту міндеттері Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің құзыретіне өтті.
Осылайша, елімізде жемқорлықпен күрестің құқық қорғау және алдын алу бағыттары екі мемлекеттік органның құзыретіне бөлінді.
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің мәліметінше, 2026 жылғы қыркүйекте Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметі 106 құқық бұзушылықты тіркеген. 93 адам күдікті деп танылып, 81 қылмыстық істің тергеуі аяқталған. Оның 78-і сотқа жіберілген. Тергеуі аяқталған қылмыстық істер бойынша анықталған залал көлемі 3,7 млрд теңгеге жеткен.
Тіркелген қылмыстардың қатарында парақорлық, алаяқтық және лауазымдық өкілеттіктерді теріс пайдалану фактілері бар. Дегенмен жемқорлықпен күрестің тиімділігін тек тіркелген қылмыстардың немесе сотқа жолданған істердің санымен бағалау жеткіліксіз. Бұл жұмыстың нәтижесі бюджет қаражатының үнемделуінен, құқық бұзушылықтардың алдын алудан, мемлекеттік қызметтердің сапасынан және халықтың мемлекеттік институттарға деген сенімінен де көрінуге тиіс.
Мемлекетке 1,3 трлн теңгеден астам актив қайтарылды
Соңғы жылдары Қазақстандағы экономикалық әділеттілікті қалпына келтірудің маңызды бағыттарының бірі – заңсыз иемденілген активтерді мемлекетке қайтару. 2023 жылы елімізде «Заңсыз иемденілген активтерді мемлекетке қайтару туралы» заң қабылданды. Құжат аясында заңсыз иемденілген мүлікті анықтау, шетелге шығарылған қаражатты іздеу және оны мемлекетке қайтару жұмыстары жүргізіліп келеді.
2026 жылғы 13 қарашада жарияланған мәлімет бойынша, Бас прокуратура құны 1,3 трлн теңгеден асатын активтердің мемлекетке қайтарылуын қамтамасыз еткен. Қайтарылған активтер есебінен елімізде 466 әлеуметтік және инфрақұрылымдық нысан қаржыландырылып, оның 383-інің құрылысы аяқталған.
Бұл - заңсыз иемденілген қаражатты халықтың игілігіне жұмсау бағытында атқарылып жатқан жұмыстардың нақты нәтижесі. Активтерді қайтарудың маңызы мемлекет қазынасын толықтырумен ғана шектелмейді. Ол елдегі әлеуметтік мәселелерді шешуге, өңірлерді дамытуға және халықтың тұрмыс сапасын жақсартуға мүмкіндік береді.
Қайтарылған қаражат халықтың қандай мәселелерін шешуге жұмсалып жатыр?
Үкіметтің 2026 жылғы 18 тамыздағы мәліметіне сәйкес, Арнаулы мемлекеттік қор есебінен еліміздің өңірлерінде жалпы құны 617,7 млрд теңгеден асатын 500-ден астам жобаны қаржыландыру мақұлданған. Қаражаттың басым бөлігі халықтың күнделікті өмірімен тікелей байланысты әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамытуға бағытталып отыр.
Мәселен, елімізде сумен жабдықтау бойынша 267 жобаны жүзеге асыруға 226,5 млрд теңге қарастырылған. Ал денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамытуға бағытталған 191 жобаны қаржыландыруға 176,8 млрд теңге көзделген.
Шығыс Қазақстан облысының Риддер қаласында 200 орындық көпбейінді аурухананың құрылысы аяқталған. Ақтау қаласында жедел медициналық жәрдем стансасы салынған. Сондай-ақ ауылдық жерлерде алғашқы медициналық-санитариялық көмек көрсететін 145 нысанның құрылысы аяқталған.
Ауыл тұрғындарын ауыз сумен қамтамасыз ету бағытында да бірқатар жұмыс атқарылған. Солтүстік Қазақстан облысында жалпы құны 14,9 млрд теңгені құрайтын 28 жоба аяқталып, 30-дан астам ауылдың тұрғындары тұрақты ауыз сумен қамтамасыз етілген. Ал Абай облысында 20 мыңға жуық ауыл тұрғынын қамтитын 15 жоба жүзеге асырылған.
Бұл мысалдар заңсыз иемденілген активтерді қайтарудың қарапайым азаматтардың өміріне қалай әсер ететінін көрсетеді.
Ауылға тартылған ауыз су желісі, жаңа аурухана немесе медициналық пункт – халықтың ұзақ жылдар бойы шешімін күткен мәселелерінің бірі. Қайтарылған қаражаттың осындай мақсаттарға жұмсалуы оның әлеуметтік маңызын арттыра түседі.
Ауқымды құрылыс кезінде мемлекеттік қаржы қалай бақыланады?
2027 жылы Қазақстанда ауқымды құрылыс жұмыстарын жүргізу жоспарланып отыр. Еліміздің әр өңірінде жолдар, мектептер, медициналық мекемелер, әуежайлар, спорт кешендері және өзге де инфрақұрылымдық нысандар салынбақ. Мұндай ауқымды жобаларды жүзеге асыру кезінде мемлекеттік қаражаттың мақсатты жұмсалуын қадағалау ерекше маңызға ие. 13 қарашада өткен Қауіпсіздік Кеңесінің отырысында Мемлекет басшысы әлеуметтік инфрақұрылым нысандарының сапалы салынуы қажеттігін атап өтіп, мемлекеттік қаржының тиімді жұмсалуын арнайы мемлекеттік комиссия қадағалайтынын мәлімдеді.
Құрылыс саласындағы жемқорлықтың зардабы ұзақ жылдарға созылуы мүмкін. Сапасыз салынған жолды бірнеше жылдан кейін қайта жөндеуге тура келеді. Құрылыс талаптары сақталмаған мектеп немесе аурухана қосымша шығынды қажет етеді. Ал мерзімінде аяқталмаған жобаның салдарынан тұрғындар қажетті қызметке уақытында қол жеткізе алмайды.
Мұның барлығы мемлекетке қосымша қаржылық салмақ түсіреді. Сондықтан жобаның сметасын әзірлеуден бастап, мердігерді таңдауға, құрылыс жұмыстарын жүргізуге және нысанды пайдалануға беруге дейінгі барлық кезең заң талаптарына сай әрі ашық жүргізілуге тиіс.
Цифрландыру жемқорлықты азайта ала ма?
Қазақстанда жемқорлықтың алдын алудың маңызды құралдарының бірі – мемлекеттік қызметтерді цифрландыру. Бұрын азаматтарға анықтама алу, құжат рәсімдеу немесе мемлекеттік органға өтініш беру үшін бірнеше мекемеге баруға тура келетін. Бүгінде көптеген қызметті электрондық форматта алуға болады.
Цифрландыру азамат пен мемлекеттік қызметші арасындағы тікелей байланысты азайтып, өтініштердің қаралу барысын, қабылданған шешімдер мен қызмет көрсету мерзімін бақылауға мүмкіндік береді. Қазақстанда электрондық үкімет, мемлекеттік сатып алу порталы, «Ашық бюджеттер», «Ашық деректер» және e-Otinish жүйесі сияқты цифрлық құралдар жұмыс істейді. Олардың көмегімен азаматтар мемлекеттік органдарға өтініш жолдай алады, бюджет қаражатының жұмсалуына қатысты ақпаратпен танысады және мемлекеттік сатып алу рәсімдерін бақылай алады.
Сонымен қатар 2026 жылғы мамырда Мемлекет басшысы мемлекеттік қызмет туралы жаңа заңға қол қойды. Құжат мемлекеттік аппараттың кәсібилігін арттыруға, халыққа қызмет көрсету жүйесін жетілдіруге және кадрлық рәсімдерді цифрландыруға бағытталған. Алайда цифрландыру жемқорлықты өздігінен толық жоя алмайды. Электрондық жүйелердегі ақпараттың дұрыстығы, шешім қабылдау тәртібінің ашықтығы және деректердің қорғалуы да қамтамасыз етілуі қажет.
Мәселен, мемлекеттік сатып алу электрондық форматта өткізілгенімен, конкурс талаптары белгілі бір компанияның мүмкіндігіне алдын ала бейімделсе, әділ бәсекелестік бұзылуы ықтимал.
Қазақстан әлемдік рейтингте нешінші орында?
Сыбайлас жемқорлық – Қазақстанға ғана тән мәселе емес. Онымен әлемнің дамыған және дамушы мемлекеттері де күресіп келеді. 2026 жылғы 10 ақпанда Transparency International халықаралық ұйымы 2025 жылдың қорытындысы бойынша Сыбайлас жемқорлықты қабылдау индексін (Corruption Perceptions Index – CPI) жариялады.
Зерттеу әлемнің 182 елі мен аумағын қамтыған. Қазақстан 100 балдың 38-ін жинап, 96-орынға тұрақтаған. Ал 2024 жылдың қорытындысы бойынша еліміз 40 балл жинаған еді. Әлемдік орташа көрсеткіш - 42 бал еді. Зерттеуге қатысқан елдердің үштен екісінен астамы 50 балға да жете алмаған.
Халықаралық ұйымның бағалау жүйесінде 0 балл мемлекеттік сектордағы жемқорлық деңгейінің өте жоғары екенін, ал 100 балл жемқорлықтың өте төмен деңгейде қабылданатынын білдіреді. Аталған индекс тіркелген жемқорлық қылмыстарының нақты санын емес, мемлекеттік сектордағы жемқорлықтың сарапшылар мен бизнес өкілдері тарапынан қалай қабылданатынын көрсетеді.
Transparency International мәліметінше, 2012 жылдан бері 31 ел ғана өз көрсеткішін айтарлықтай жақсарта алған. Қалған мемлекеттерде елеулі ілгерілеу байқалмаған немесе жағдай нашарлаған. Халықаралық ұйым жемқорлықпен күресте сот жүйесінің тиімділігіне, мемлекеттік органдардың есептілігіне, азаматтық қоғамның белсенділігіне және бұқаралық ақпарат құралдарының қоғамдық бақылауға қатысуына ерекше мән береді. Бұл деректер жемқорлықпен күрестің ұзақ мерзімді әрі жүйелі жұмысты талап ететінін аңғартады.
Әлем елдері жемқорлықпен қалай күреседі?
Әр мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресте қалыптасқан өзіндік тәжірибесі бар. Бір ел мемлекеттік басқарудың ашықтығына басымдық берсе, енді бірі құқық қорғау жүйесін жетілдіруге, мемлекеттік қызметтерді цифрландыруға және қоғамда адалдық мәдениетін қалыптастыруға көңіл бөледі.
Сингапур тәжірибесі
Сингапурда сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреспен 1952 жылы құрылған арнайы бюро – Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) айналысады. Елдегі жемқорлыққа қарсы жүйе төрт негізгі бағытқа сүйенеді. Олар – заңнама, сот төрелігі, құқық қорғау қызметі және мемлекеттік басқару. Сингапурда мемлекеттік қызметшілердің ғана емес, жеке сектор өкілдерінің де жемқорлық әрекеттері тергеледі. Сонымен қатар кәсіпкерлер мен тұрғындар арасында жемқорлықтың алдын алуға бағытталған түсіндіру жұмыстары жүргізіледі.
Бұл елдің тәжірибесінде адамның атқаратын қызметіне немесе әлеуметтік мәртебесіне қарамастан, заң талаптарының сақталуына ерекше мән беріледі.
Қазақстан үшін Сингапур тәжірибесінің маңызды тұстарының бірі – мемлекеттік және квазимемлекеттік секторлармен қатар, жеке компанияларда да адал кәсіпкерлік қағидаттарын дамыту.
Финляндия тәжірибесі
Финляндияда жемқорлықтың алдын алу үшін мемлекеттік органдар қызметінің ашықтығына басымдық беріледі. Елдің заңнамасына сәйкес, азаматтар мемлекеттік органдардан ашық санатқа жататын құжаттар мен ақпаратты сұрата алады. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының 2026 жылғы зерттеуіне сәйкес, Финляндияда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шараларды үйлестірумен Әділет министрлігі айналысады. Ал саяси қаржыландыру мен лоббизм тізілімін тәуелсіз аудит органы қадағалайды.
Мұндай жүйе мемлекеттік шешімдердің қалай қабылданатынын, оған кімдердің қатысатынын және қандай мүдделердің ескерілетінін қоғамның бақылауына мүмкіндік береді.
Эстония тәжірибесі
Эстония мемлекеттік қызметтер мен мемлекеттік сатып алу рәсімдерін цифрландыруға басымдық берген елдердің бірі. Мемлекеттік сатып алу туралы хабарландырулар, конкурстарға өтінім беру және тиісті рәсімдерді жүргізу бірыңғай электрондық жүйе арқылы жүзеге асырылады. Бұл кәсіпкерлердің ақпаратқа қол жеткізуін жеңілдетіп, мемлекеттік сатып алу рәсімдерінің ашықтығын арттыруға мүмкіндік береді.
Қазақстанда да мемлекеттік сатып алу электрондық форматта жүргізіледі. Дегенмен халықаралық тәжірибені ескере отырып, сатып алу бағасын, конкурс талаптарын, келісімшарттарға енгізілген өзгерістерді және орындалған жұмыстардың сапасын бақылау тетіктерін одан әрі жетілдіру маңызды.
Аталған елдердің тәжірибесі жемқорлықтың алдын алуда құқық қорғау органдарының жұмысымен қатар, мемлекеттік басқарудың сапасы, ашықтық және қоғамдық бақылау да маңызды екенін көрсетеді.
Заңсыз активтерді қайтарудың халықаралық тәжірибесі
Заңсыз иемденілген активтерді мемлекетке қайтару Қазақстанда ғана жүргізіліп жатқан жұмыс емес. Бұл – халықаралық деңгейде де қолға алынған маңызды бағыт.
Дүниежүзілік банк пен БҰҰ-ның Есірткі және қылмыс жөніндегі басқармасы бірлесіп, заңсыз иемденілген активтерді қайтаруға бағытталған Stolen Asset Recovery Initiative (StAR) бастамасын жүзеге асырып келеді.
Бастаманың мақсаты – мемлекеттерге шетелге заңсыз шығарылған активтерді анықтауға, қайтаруға және оларды тиімді пайдалану тетіктерін қалыптастыруға көмектесу.
Мәселен, 2017 жылы Нигерияның бұрынғы басшысы Сани Абачаның отбасына қатысты Швейцарияда тәркіленген 321 млн долларды Нигерияға қайтару жөнінде келісім жасалған. Қаражаттың жұмсалуын бақылауға Дүниежүзілік банк те қатысқан.
Сондай-ақ Нигерияға тәркіленген тағы 53 млн долларды қайтарып, оны электрмен жабдықтау жобаларына бағыттау жөнінде келісім жасалған.
Халықаралық тәжірибе заңсыз активтерді мемлекетке қайтарумен қатар, олардың кейінгі жұмсалуын бақылаудың да маңызы зор екенін көрсетеді.
Қайтарылған қаражаттың қайда жұмсалғаны, қандай жобалар қаржыландырылғаны және олардың халыққа қандай пайда әкелгені туралы ақпараттың ашық болуы қоғамның сенімін нығайтуға ықпал етеді.
Халықаралық зерттеу: заң қабылдау жеткіліксіз
2026 жылғы наурызда Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы (ЭЫДҰ) сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес пен адалдық мәселелеріне арналған Anti-Corruption and Integrity Outlook 2026 баяндамасын жариялады.
Зерттеу ұйымға мүше 37 мемлекет пен 25 серіктес елдің тәжірибесін қамтыған.
Халықаралық сарапшылар көптеген елде жемқорлыққа қарсы заңнамалық тетіктер қалыптасқанымен, олардың іс жүзінде орындалуында әлі де кемшіліктер бар екенін анықтаған.
Зерттеуге сәйкес, ЭЫДҰ елдерінде жемқорлыққа қарсы құқықтық және институционалдық талаптардың орындалу көрсеткіші 63%-ды құраса, олардың іс жүзінде қолданылу көрсеткіші 44% болған. Екі көрсеткіштің арасындағы айырмашылық 19 пайыздық тармақты құрайды.
Бұл жемқорлықпен күресте заң қабылдаудың өзі жеткіліксіз екенін аңғартады. Қабылданған талаптардың орындалуын қадағалау, тәуелсіз тексерулер жүргізу, анықталған кемшіліктерді жою және жауапты тұлғалардың есептілігін арттыру қажет.
Сонымен қатар халықаралық сарапшылар мемлекеттік сатып алу, мүдделер қақтығысы, мемлекеттік компаниялардың қызметі және бюджет қаражатының жұмсалуы ерекше бақылауды қажет ететін салалар екенін атап өтеді.
Сыбайлас жемқорлықтың экономикаға әсері қандай?
Жемқорлықтың экономикаға келтіретін зияны бюджет қаражатының жымқырылуымен ғана шектелмейді. Ол кәсіпкерліктің дамуына, жаңа жұмыс орындарының ашылуына, инвестиция тартуға және халықтың әл-ауқатына да кері әсер етеді.
Мәселен, мемлекеттік сатып алу кезінде белгілі бір компанияға заңсыз артықшылық берілсе, сапалы қызмет ұсына алатын өзге кәсіпкерлер нарықтан шеттетілуі мүмкін. Нәтижесінде әділ бәсекелестік бұзылып, мемлекет тауарлар мен қызметтерді нарықтағы бағадан қымбат сатып алу қаупі туындайды. Бұл бюджет шығындарының артуына және орындалған жұмыстардың сапасының төмендеуіне алып келуі ықтимал. Жемқорлық салдарынан адал кәсіпкерлердің мүмкіндіктері шектеліп, инвестициялық тәуекелдер артады. Ал мемлекеттік қаражаттың тиімсіз жұмсалуы әлеуметтік мәселелердің шешілуін баяулатады.
Әсіресе экономикасын әртараптандыруға, шетелдік инвестиция тартуға және отандық өндірісті дамытуға ұмтылып отырған Қазақстан үшін заңның үстемдігі мен әділ бәсекелестіктің маңызы зор.
Инвесторлар үшін табиғи ресурстардың молдығы немесе нарықтың көлемі ғана емес, олардың мүлкі мен құқықтарының қорғалуы, келісімшарттардың орындалуы және мемлекеттік шешімдердің болжамды болуы да маңызды. Сондықтан сыбайлас жемқорлықпен күрес – құқық қорғау саласының ғана емес, мемлекеттің экономикалық дамуының да маңызды міндеті.
Жемқорлықтың ең қауіпті салдары – қоғамның оған үйреніп кетуі
Сыбайлас жемқорлық туралы сөз қозғалғанда көпшіліктің ойына ірі көлемде қаражат жымқыру немесе жоғары лауазымды тұлғалардың заңсыз әрекеттері келеді. Алайда жемқорлыққа қолайлы орта күнделікті өмірдегі ұсақ көрінетін заңсыз әрекеттерден де қалыптасуы мүмкін. Мәселені таныстық арқылы шешуге ұмтылу, заңсыз сыйақы ұсыну, белгіленген тәртіпті айналып өтіп, кезектен тыс қызмет алуға әрекеттену – соның мысалы.
Мұндай әрекеттер қоғамда қалыпты құбылыс ретінде қабылдана бастағанда, азаматтардың әділеттілікке деген сенімі әлсірейді. Мәселен, жас маман білімінің, тәжірибесінің және кәсіби қабілетінің арқасында емес, таныстық арқылы ғана жұмысқа орналасуға болады деп ойласа, оның адал еңбекке деген сенімі төмендеуі мүмкін.
Ал кәсіпкер мемлекеттік конкурсқа қатысу үшін сапалы қызмет ұсынудың орнына лауазымды тұлғалармен байланыс орнату қажет деп есептесе, нарықтағы әділ бәсекелестікке нұқсан келеді. Сондықтан жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру отбасынан, мектептен, жоғары оқу орындарынан және еңбек ұжымдарынан басталуға тиіс. Өскелең ұрпаққа заң талаптарын түсіндірумен қатар, адалдық, әділдік, жауапкершілік және өзгенің құқығын құрметтеу сияқты құндылықтарды сіңіру маңызды. Жастар өз білімі мен еңбегінің арқасында жетістікке жете алатынына сенуі керек. Мұндай сенімді қалыптастыру үшін қоғамда адал еңбек бағаланып, азаматтарға тең мүмкіндік берілуге тиіс.
Жемқорлық туралы хабарлаған азаматтарға сыйақы беріледі
Қазақстан заңнамасында сыбайлас жемқорлық туралы хабарлаған немесе оның анықталуына жәрдемдескен азаматтарды қорғау және көтермелеу шаралары қарастырылған. Ақшалай сыйақының мөлшері құқық бұзушылықтың санатына, пара сомасына немесе келтірілген залал көлеміне байланысты белгіленеді.
Пара сомасы немесе келтірілген залал 1 000 айлық есептік көрсеткіштен асқан жағдайда, заңнамада белгіленген талаптар орындалса, азаматқа тиісті соманың 10%-ы көлемінде, бірақ 4 000 АЕК-тен аспайтын біржолғы сыйақы берілуі мүмкін.
Сонымен қатар сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға жәрдемдесетін азаматтарды мемлекеттік қорғау шаралары да көзделген.
Егер азаматтан пара талап етілсе немесе ол сыбайлас жемқорлық белгілеріне куә болса, 1424 тегін байланыс нөміріне хабарласа алады. Сондай-ақ e-Otinish жүйесі арқылы тиісті мемлекеттік органдарға электрондық өтініш жолдауға болады. Бұл шаралар азаматтардың жемқорлық фактілеріне бейжай қарамауына, өз құқықтарын қорғауына және құқық қорғау органдарына заң аясында жәрдемдесуіне мүмкіндік береді. Дегенмен жемқорлықпен күрестің басты қозғаушы күші ақшалай сыйақы емес, азаматтық жауапкершілік пен әділетсіздікке төзбеушілік болуға тиіс.
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