Астана мен Токио кеңейтілген стратегиялық әріптестікті дамытуға мүдделі
Кездесу барысында тараптар Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2025 жылғы желтоқсанда Жапонияға жасаған ресми сапары кезінде қол жеткізілген уағдаластықтардың орындалу барысын талқылады.
23 Қараша 2026, 23:55
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23 Қараша 2026, 23:5523 Қараша 2026, 23:55
197Фото: Сыртқы істер министрлігі
Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді Жапония Сыртқы істер министрлігінің Орталық Азия жөніндегі арнайы өкілі Томоаки Ишигакиді қабылдады.
Кездесу барысында тараптар Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2025 жылғы желтоқсанда Жапонияға жасаған ресми сапары кезінде қол жеткізілген уағдаластықтардың орындалу барысын талқылады.
Сондай-ақ сауда-экономикалық және инвестициялық ынтымақтастықты кеңейту, «Орталық Азия + Жапония» форматы аясындағы өзара іс-қимылды дамыту мәселелеріне назар аударылды.
Кездесу қорытындысында тараптар екі ел арасындағы кеңейтілген стратегиялық әріптестікті одан әрі нығайтуға мүдделі екенін растады.
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