Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Әлемдегі қашықтан жұмыс істеуге ең қолайлы қала анықталды

Бүгiн, 10:22
150
Бөлісу:
pixabay.com
Фото: pixabay.com

Жапония астанасы 2025 жылы қашықтан жұмыс істеу мен демалысты үйлестіруге ең қолайлы қала ретінде әлемдік рейтингте көш бастады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

TimeOut деректеріне сүйенсек, Токионың үздік атануына:

  • интернеттің жоғары жылдамдығы,
  • дамыған көлік инфрақұрылымы,
  • қауіпсіздік деңгейі,
  • мәдени өмірдің алуан түрлілігі әсер еткен.

Сонымен қатар 2024 жылдың сәуірінен бастап Жапонияда "цифрлық көшпенділерге" арналған арнайы виза қолданысқа енгізілді. Ол шетелдік мамандарға елде 12 айға дейін еркін тұруға мүмкіндік береді.

Сарапшылардың айтуынша, Токионың тағы бір артықшылығы – оның таулы аймақтарға, жағажайларға және ұлттық парктерге жақын орналасуы. Бұл қала мегаполистің мүмкіндіктерін пайдалана отырып, табиғат аясында тынығуды қалайтындар үшін таптырмас жер.

Рейтингте екінші орынға Рио-де-Жанейро, үшінші орынға Будапешт жайғасты. Ал үздік ондыққа Сеул, Барселона, Бейжің, Лиссабон, Рим, Париж және Валлетта кірді.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Қазақстанда теміржол желісінің 57%-ы тозған
Келесі жаңалық
Желі жұлдызына айналған теміржолшының видеосын кім таратқаны тексеріліп жатыр
Өзгелердің жаңалығы