Әлемде: Украина мен Ресей келіссөздері, Литва мен Беларусь шекарасы

BAQ.KZ тілшісі бір тәулік ішінде болған маңызды халықаралық жаңалықтар топтамасын ұсынады. Бұл шолуда әлемдегі жалпы жағдайды көрсететін оқиғалар қамтылады.
Украина мен Ресей келіссөздері
Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған Анкарада Украина президенті Владимир Зеленскиймен кездесуінен кейін Ыстамбұлда Украина мен Ресей арасындағы келіссөздерді қайта бастауға және оларды кеңейтуге шақырды.
Ердоған Түркияның Украина мен Ресей арасындағы "бейбітшілік келіссөздерінің" үш кезеңін өткізгенін, оның барысында "белгілі бір ілгерілеуге, әсіресе гуманитарлық мәселелер бойынша қол жеткізілгенін" еске салды.
Сонымен қатар, тараптар атысты тоқтату, бейбітшілік және басқа да әскери аспектілер мәселелерін тікелей талқылай алды. Біз бұл қадамдардың барлығын құнды жетістіктер деп санаймыз, - деп атап өтті ол.
Түркия президенті Зеленскиймен келіссөздері кезінде "Стамбұл процесін" «прагматикалық және нәтижеге бағытталған тәсілмен» жалғастыруды жақтағанын айтты.
Біз "Стамбұл процесінің" кеңірек мазмұнмен қайта басталуы және қазірдің өзінде маңызды болып қалған мәселелерді шешуге бағытталуы орынды деп санаймыз, - деді Ердоған.
Зеленский өз кезегінде Киевтің Түркияның принциптік ұстанымына өте маңызды екенін мәлімдеді. Ол Анкараға Украинаның тәуелсіздігі мен егемендігін қолдағаны үшін алғысын білдірді.
Соғыс аяқталуы керек; бейбітшілікке балама жоқ. Ресей соғыс үшін, кісі өлтіру үшін ешқандай марапат болмау керектігін түсінуі керек. Ресейдің Украинаға немесе аймақтағы кез келген басқа елге қарсы тағы бір осындай соғыс бастау мүмкіндігінде қалуына жол берілмеуі керек. Біз бұл мәселе бойынша Түркиямен ортақ ұстанымға иеміз, - деп атап өтті Украина басшысы Анкарада өткен бірлескен баспасөз мәслихатында.
Зеленский сонымен қатар Украинаның осы жылдың соңына дейін тұтқындармен алмасуды қайта бастауға үміттенетінін атап өтті. Ол Түркияның бұл тұрғыдағы орасан зор қолдауын атап өтті.
Литва Беларусьпен шекара өткелдерін қайта ашты
Литва үкіметі Беларусьпен шекарадағы екі өткелдің – Медининкай және Шалчинкайдың қайта ашылатынын жариялады.
Қозғалыс 20 қарашада түн ортасында қайта бастады.
Өткелдер бұған дейін Вильнюс әуежайындағы үзілістерге және темекі контрабандасы үшін пайдаланылатын ыстық әуе шарларының үстінен ұшуына байланысты бірнеше апта бойы жабылған болатын. Қазан айының соңында билік кейбір ерекшеліктерді қоспағанда, өткелдердің бір ай бойы жабық болатынын хабарлады.
Бірнеше аптадан кейін Литва өткелдерді қайта ашу туралы шешім қабылдады. Бұл Беларусьте қалып қойған литвалық жүк көліктерінің оралуын жеңілдетеді деп күтілуде.
АҚШ Қытайдан ең көп несие алатын ел екені анықталды
Америкалық зерттеушілер Қытайдың несие саясаты өзгергенін анықтады. Зерттеу нәтижесіне сәйкес, АҚШ Қытайдан ең ірі несие алушы ел болған.
Уильям және Мэри университетінің AidData зертханасы дайындаған есепте 2000–2023 жылдар аралығында Қытай әлемнің 200 мемлекетіне жалпы 2,2 триллион доллар көлемінде несие мен грант бөлгені жазылған.
2000 жылы төмен және орташа төмен табысты елдерге берілген несиенің үлесі 88% болған. Алайда 2023 жылға қарай бұл көрсеткіш 12%-ға дейін азайған. Сонымен бірге Қытай "Бір белдеу, бір жол" бастамасы аясында Жаһандық Оңтүстіктегі инфрақұрылым жобаларын қаржыландыруды да қысқартқан.
Керісінше, орта және жоғары табысты елдерге бөлінетін қаржы айтарлықтай артты: 2000 жылы бұл үлес 24% болса, 2023 жылы 76%-ға дейін өскен. Мысалы, Ұлыбритания Қытайдан 60 миллиард доллар, ал Еуропалық одақ 161 миллиард доллар алған.