Әлемде: Трамп-Ким Чен Ын кездесуі, Үндістанның қару-жарағы

BAQ.KZ тілшісі бір тәулік ішінде болған маңызды халықаралық жаңалықтар топтамасын ұсынады. Бұл шолуда әлемдегі жалпы жағдайды көрсететін оқиғалар қамтылады.
АҚШ президенті Дональд Трамп осы жылы Солтүстік Корея диктаторымен кездескісі келеді. Бұл туралы ол Оңтүстік Корея президенті Ли Чжэ Мёнмен кездесу барысында айтты.
Менің Ким Чен Ынмен өте жақсы қарым-қатынаста болғанымызды айта кету керек, есіңізде болса, бізде олар әлі де бар. Менің ойымша, біз Солтүстік Кореямен үлкен прогреске қол жеткізе аламыз. Сөзсіз! – деді ол.
Жарайды, мен көп адамдармен кездесемін. Әрине, айту қиын, бірақ мен онымен биыл кездескім келеді, – деп қосты ол мұндай кездесудің ықтимал уақыты туралы сұраққа жауап беріп.
Bloomberg Трамп пен Лидің кездесуі Корей түбегіндегі шиеленістің күшеюі аясында өткенін атап өтті. Кездесу қарсаңында Солтүстік Корея Трамптың назарын аударуға тырысса керек, бірнеше арандатушылық мәлімдемелер жасап, жаңа зымыран сынақтарын өткізді.
Атап айтқанда, Ким Чен Ын өз елінің ядролық бағдарламасын «жедел кеңейтуге» шақырып, Солтүстік Кореяның қауіпсіздігін қамтамасыз етудің жалғыз жолы «жауларды қорқыту» екенін айтты.
Бірінші мерзімінде Трамп Ким Чен Ынмен үш рет кездесті, бірақ оны ядролық бағдарламасын дамытуды тоқтатуға сендіре алмады. Агенттік атап өткендей, Пхеньян содан бері Вашингтонмен келіссөздерден бас тартты және Мәскеудің негізгі одақтастарының біріне айналды, оған Украинамен соғыста қару-жарақ пен оқ-дәрімен ғана емес, сонымен бірге жауынгерлерін ұрысқа қатысуға жіберу арқылы да көмектесті.
Өз кезегінде маусым айында қызметіне кіріскен Оңтүстік Корея президенті Солтүстік Кореямен қарым-қатынасты жақсартуға уәде берді. Алайда Пхеньян бұл үміттерді "ақымақ арман" деп атады.
Бұл мәселені шешу оңай мәселе емес және бұл мәселеде ілгерілеуге болатын жалғыз адам – сіз, президент мырза, – деді Ли Трампқа.
Оның пікірінше, Солтүстік Корея АҚШ-тың келіссөздерді қайта бастау туралы сигналын күтіп отырғанын айтты. Атап айтқанда, ол Ким Чен Ынның әпкесі оның Трамппен қарым-қатынасын «жаман емес» деп сипаттаған жуырдағы мәлімдемесіне сілтеме жасады. Соңында Оңтүстік Корея президенті Трамп пен Ким Чен Ынның кездесуін ғана емес, Солтүстік Кореяда Трамп мұнарасы мен гольф клубының салынуын асыға күтетінін айтты.
Үндістан зымыранға қарсы қорғаныс қалқанын жасауды жоспарлап отыр
Үндістанның қорғаныс министрі Анил Чаухан ел он жыл ішінде зымыранға қарсы қорғаныс қалқанын жасайтынын айтты.
Қалқан Вишну құдайының төрт қолының біріндегі отты айналмалы дискінің құрметіне Сударшан чакра деп аталды. Бұл индустардың пікірінше, зұлымдықты жойып, әділеттілікті орнататын күшті қару.
Израильдің Темір күмбезіне ұқсас Үндістанның зымыранға қарсы қорғаныс жүйесі елдің стратегиялық, азаматтық және маңызды ұлттық нысандарын қорғайды, – деді Чаухан Мадхья-Прадеш штатындағы Мхау қаласында жаңа технологиялар мен әскери істерге арналған семинарда.
Қорғаныс министрі зымыранға қарсы қорғаныс жүйесі ұшқышсыз ұшақтар мен зымырандар арқылы келіп түсетін қауіптерді анықтап, залалсыздандыра алатынын айтты. Ол қалқанның қалай жұмыс істейтіні туралы мәліметтерді ашпады.
Сарапшылар Америка Құрама Штаттары немесе Үндістан сияқты үлкен аумақтары бар елдер үшін мұндай зымыранға қарсы қорғаныс жүйесін құру мүмкін емес немесе саяси көшбасшылар іздейтін қорғанысты қамтамасыз ете алмайтын өте қымбат техникалық міндет болатынын ескертеді.
Bloomberg атап өткендей, Үндістан мамыр айында Пәкістанмен төрт күндік қақтығыстан кейін қуатты әуе қорғаныс жүйесінің қажеттілігін түсінді. Екі ел де бір-бірінің азаматтық және әскери инфрақұрылымына соққы беріп, зымырандарды атып, мыңдаған ұшқышсыз ұшақтарды ұшырды.
25 ел АҚШ-қа сәлемдеме жіберуді тоқтатты
Сейсенбі күні Дүниежүзілік пошта одағы (ДПО) Вашингтон салған кедендік баж салығына байланысты 25 елдің АҚШ-қа сәлемдеме жіберуін тоқтатқанын мәлімдеді.
Шілде айының соңында АҚШ президенті Дональд Трамптың әкімшілігі 29 тамыздан бастап АҚШ-қа келетін шағын сәлемдемелерге жеңілдіктердің аяқталатынын хабарлады. Пошта жөнелтілімдеріне ЕО-дан келетін басқа тауарлар сияқты 15% баж салығы салынады.
25 мүше елдің пошта операторлары ДПО-ға АҚШ билігінің бұл шараларды қалай жүзеге асыратыны, сондай-ақ қажетті операциялық өзгерістердің қаншалықты тиімді жүзеге асырылатыны туралы қосымша ақпаратты күту үшін АҚШ-қа шығатын пошта қызметтерін тоқтату туралы хабарлады, - деп хабарлады одақ.
Хабарда айтылғандай, ДПО халықаралық бюросының басшысы АҚШ Мемлекеттік хатшысы Марко Рубиоға хат жолдап, ұйымға мүше елдердің операциялардың үзілуіне қатысты алаңдаушылықтарын жеткізді.