Әлемде: Трамп ХАМАС-қа ескерту жасады, Мадагаскарда «Зумерлер ұрпағы» төңкеріс жасады

BAQ.KZ тілшісі бір тәулік ішінде болған маңызды халықаралық жаңалықтар топтамасын ұсынады. Бұл шолуда әлемдегі жалпы жағдайды көрсететін оқиғалар қамтылады.
Палестиналық ХАМАС қозғалысы АҚШ президенті Дональд Трампқа қарусыздануға уәде берді.
Трамп Ақ үйде Аргентина президенті Хавьер Майлимен кездесуінде айтты.
АҚШ президенті ХАМАС-қа егер қозғалыс өз еркімен қарусыздандыру жөніндегі міндеттемелерін орындамаса, оның салдары туралы ескертті.
Олар қарусыздандырамыз деді. Егер олай етпесе, біз оларды қарусыздандырамыз, - деді.
Ол мұны нақты қалай жасайтынын түсіндірмейтінін, бірақ ХАМАС өкілдері оның «әзілдемейтінін» білетінін баса айтты.
Бұған дейін АҚШ президенті Израиль мен ХАМАС арасындағы қақтығыстың шешілгенін, сондықтан Украина дағдарысын шешудің уақыты келді деп мәлімдеген.
Біз Ресеймен істі бітіруіміз керек. Бұл мәселені шешуіміз керек. Қарсы болмасаңыз, Ресейге назар аударайық, - деп түсіндірді ол.
Мадагаскарда әскерилер ел билігін өз қолына алды
Біз билікті өз қолымызға алдық, — деді әскери қызметкерлерге жетекшілік еткен полковник Майкл Рандрианирина.
Ол көшеге шыққан наразылардың қатарына қосылған сарбаздарды бастап шыққан. Наразылық акциясына қатысушылардың қолында «Зумерлер ұрпағы» деп жазылған плакаттар мен One Piece аниме-сериалының символикасы болған.
Әскерилердің мәлімдеуінше, елде жоғарғы мемлекеттік органдардың бәрі таратылды, тек парламенттің төменгі палатасы ғана жұмысын жалғастырып отыр. Дәл осы палата президент Андри Радзуэлинаға импичмент жариялағаннан кейін көп ұзамай әскерилер парламент ғимаратына кірген.
Наразылықтар қыркүйек айының соңында басталған. Оған су мен электр қуатының тапшылығы себеп болған. Кейін шерулердің көлемі ұлғайып, халық президенттің отставкасын және үкіметтің толықтай қайта сайлануын талап ете бастады. Бірнеше күн бұрын наразылыққа әскерилер қосылып, содан кейін президент Радзуэлина елден қашып кеткен.
Газада бейбіт келісімінің екінші кезеңі басталды
Бұл туралы АҚШ президенті Дональд Трамп мәлімдеді.
Арқадан ауыр жүк түсті. Бірақ жұмыс әлі аяқталған жоқ. Қазір екінші кезең басталады! - деп жазды Трамп әлеуметтік желідегі Truth Social парақшасында.
Ол палестиналық ХАМАС қозғалысының келісімнің бірінші кезеңі аясында барлық тірі барымташыларды босатқанын, бірақ құтқару мүмкін болмағандардың денесін Израильге бермегенін атап өтті.
Иран ұлттық валютаның номиналын бекітеді
Иранның саяси мақсаттылығын анықтау кеңесінің жоғары бақылау комитеті номиналдың бір бөлігі ретінде ұлттық валютадағы банкноттардан төрт нөлді алып тастауды мақұлдады.
5 қазанда Иран парламенті ұлттық валюта банкноттарынан төрт нөлді алып тастау туралы заң жобасын мақұлдады.
Мақсаттылықты сараптау кеңесінің Жоғары қадағалау комитеті... ұлттық валютаның банкноттарынан төрт нөлді алып тастауды жалпы саясатқа қайшы деп санаған жоқ, - делінген хабарламада.