Әлемде: Таиландтағы су тасқыны, Пәкістанның Ауғанстанға шабуылы

BAQ.KZ тілшісі соңғы тәулік ішінде болған маңызды халықаралық жаңалықтар топтамасын ұсынады. Бұл шолуда әлемдегі жалпы жағдайды көрсететін оқиғалар қамтылды.
Таиландтың оңтүстігінде су тасқынына байланысты жүздеген мың адам эвакуацияланды
Оңтүстік Таиланд соңғы жылдардағы ең қатты су тасқынының бірін бастан кешіруде: нөсер жаңбырдан он провинцияны су басты.
Bangkok Post басылымының хабарлауынша, кем дегенде 13 тұрғын қаза тауып, мыңдаған отбасы оқшауланып, тек қайықпен жетуге мәжбүр. Кейбір аудандарда азық-түлік пен ауыз су қоры тез таусылып жатыр.
Ең қатты зардап шеккен провинция – Малайзиямен шекаралас Сонгхла. Оның губернаторы аймақты апат аймағы деп жариялап, тұрғындарды эвакуациялауды бұйырды. Тек осы провинцияда ғана шамамен 465 000 адам су тасқынынан зардап шекті, ең үлкен қаласы Хат Яй ең көп зардап шекті.
Көмекті күшейту үшін Таиланд Корольдік Әскери-теңіз күштері апат аймағына екі тікұшақпен, медицина қызметкерлерімен, далалық ас үймен және азық-түлік пен сумен қамтамасыз етілген HTMS Chakri Naruebet ұшақ тасығышын жіберді. Су тасқыны көршілес Малайзияға да әсер етті, онда 10 000-нан астам адам эвакуацияланған.
Пәкістан Ауғанстан аумағына шабуыл жасады: ондаған адам қаза тапты
Пәкістан әуе күштері Ауғанстанға әуе шабуылдарын жасап, бір уақытта үш шығыс провинциясына шабуыл жасап, он бейбіт тұрғынды өлтірді.
Пәкістанның Ауғанстан аумағына шабуылы жөнінде Талибан қозғалысының өкілі Сабихулла Муджахид X платформасында мәлімдеді.
Жергілікті БАҚ-тың хабарлауынша, Исламабадтан әлі ресми түсініктеме болған жоқ, бірақ Пәкістан әскерилері әуе шабуылдарын растады.
Көршілес екі ел арасындағы шиеленіс тез ушығып барады. Қазан айында қатты қақтығыстар басталды: Кабулдағы террористік шабуылдар туралы айыптаулардан кейін Талибан Пәкістанның шекара бекеттеріне шабуыл жасап, ауқымды шайқастарға әкелді.
Пәкістан Кабул Пәкістандағы бірқатар террористік шабуылдарға қатысы бар Талибан қозғалысының содырларын жасырып отыр деп мәлімдейді. Ауғанстан билігі мұны жоққа шығарады.
Жаңа шабуылдар Пәкістанның өзіндегі екі террористік шабуылдан кейін болды. Қараша айының ортасында Исламабадтағы жанкешті 12 адамның өмірін қиды. Бір күн бұрын Пәкістанның тағы бір қаласында, Пешаварда, үш сарбаз қаза тапты. Осыдан кейін Пәкістанның қорғаныс министрі Хаваджа Асиф Исламабадтың Ауғанстандағы нысандарға шабуыл жасайтынын мәлімдеді.
Кабул кек алуға уәде берді. Муджахидтің айтуынша, өз аспанын, аумағын және азаматтарын қорғау - елдің "заңды құқығы", ал Талибан "қажетті жауапты тиісті уақытта береді".
Трамп Украина келісімінің жуық арада іске асатынын айтты
РИА Новости мәліметінше, АҚШ президенті Дональд Трамп Украинадағы қақтығысты шешу туралы келісімге қол жеткізуге "өте жақын" екенін айтты.
Менің ойымша, біз келісімге өте жақынбыз. Жақын арада білеміз, - деді Трамп Алғыс айту мерекесіне орай өткен іс-шара рәсімінде.
Ол бейбітшілікке қол жеткізу оңайырақ болады деген үмітін қайталады, бірақ келісімдегі "ілгерілеушілікті" атап өтті.
Бұған дейін ABC News АҚШ пен Украина бейбітшілік жоспарының шарттары бойынша келіскенін хабарлаған болатын. Арнаның мәліметінше, құжат 19 тармаққа дейін қысқартылған. Ұлыбритания премьер-министрі Кир Стармер де жоспарды америкалық және украин делегациялары келіскенін мәлімдеп, "маңызды қадамдар жасалғанын" атап өтті.
Сонымен қатар, Украина президенті кеңсесінің басшысы Андрей Ермак Владимир Зеленскийдің АҚШ президенті Дональд Трамппен кездесіп, Алғыс айту күні Ресеймен қақтығысты шешу үшін Вашингтонмен келісілген бейбітшілік жоспарының шарттарына қол қоюы мүмкін екенін мәлімдеді.
Сонымен қатар, Ресей Сыртқы істер министрі Сергей Лавров Аляскада қол жеткізілген келісімдер жоспардан алынып тасталса, "мүлдем басқаша жағдай болатынын" мәлімдеді.