Әлемде: Судандағы қақтығыс, Мексикадағы қастандық және Қытайдың ғарыштық дайындығы

Соңғы тәулікте әлемде болған ең маңызды жаңалықтар топтамасын назарларыңызға ұсынамыз: Судандағы гуманитарлық дағдарыс тереңдеді, Кенияда селден ондаған адам қаза тапты, Мексикада қала әкіміне қастандық жасалды, ЕҚЫҰ Қырғызстандағы сайлауға дайындықты бақылайды, ал Қытай «Шэньчжоу-20» ғарышкерлерін жерге қайтаруға әзірленіп жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Суданда гуманитарлық дағдарыс күшейді: Жедел қолдау күші Эль-Фашерді басып алды
Батыс Суданның Эль-Фашер қаласында «Жедел қолдау күші» (Rapid Support Forces) бақылауды өз қолына алды. Бұл елдегі азаматтық қақтығыс пен гуманитарлық дағдарысты одан әрі ушықтырып отыр. Миллиондаған адам көмекке мұқтаж күйде, ал халықаралық ұйымдардың араласуы баяу жүруде.
Бұл жағдай аймақтық тұрақтылық пен БҰҰ, Африка одағы сияқты құрылымдардың тиімділігін сынға салып отыр.
Кенияда сел апатынан кемінде 26 адам қаза тапты
Батыс Кениядағы Эльгейо-Мараквет округінде сел мен нөсер салдарынан кемінде 26 адам көз жұмды. Құтқарушылар іздеу жұмыстарын жалғастырып жатыр, алайда су тасқыны мен лай көшкіні құтқару ісін қиындатып отыр.
Бұл табиғи апат климаттың өзгеруі мен экологиялық қауіпсіздік мәселесін қайта көтерді.
Мексикада қала әкімі мереке кезінде оққа ұшты
Мичоакан штатының Урупан қаласында «Өлілер күні» мерекесі кезінде қала әкімі Карлос Альберто Мансо Родригес көпшілік алдында атыс кезінде жараланып, қайтыс болды.
Бұл оқиға Мексикадағы жергілікті билік пен қылмыстық топтар арасындағы күрделі жағдайды, сондай-ақ қауіпсіздік жүйесінің әлсіздігін көрсетті.
ЕҚЫҰ миссиясы Қырғызстандағы сайлауға дайындықты тексереді
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының (ЕҚЫҰ) сайлауды бақылау миссиясының басшысы Клод Хааген 3-4 қарашада Қырғызстан астанасы Бішкекке келіп, 30 қарашада өтетін парламент сайлауына дайындық барысын талқылайды.
Бұл сапар Орталық Азиядағы демократиялық процестер мен халықаралық бақылаудың маңызын көрсетеді.
Қытай «Шэньчжоу-20» ғарышкерлерін жерге қайтаруға дайындық жаттығуын өткізді
Қытайдың Ішкі Моңғолия аймағындағы «Дунфэн» жерге қону алаңында «Шэньчжоу-20» ғарыш кемесінің экипажын қауіпсіз қайтаруға арналған ауқымды жаттығулар өтті.
Бұл оқиға Қытайдың ғарыш саласындағы амбициясын және елдің ғылыми-технологиялық жетістіктерге ұмтылысын айқындайды.