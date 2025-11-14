Әлемде: Судан қақтығысы, Ұлыбритания саясаты, Трамп пен Эпштейн деректері

BAQ.KZ тілшісі соңғы тәуліктегі әлем жаңалықтарына шолу ұсынады: COP30 климат саммиті, Судандағы соғыс, Ұлыбританиядағы саяси дау, Трамп пен Эпштейн деректері, АҚШ үкіметінің қайта ашылуы.
COP30 саммиті: фоссилдік отыннан бас тарту талабы күшейді
Бразилияның Белэм қаласында өтіп жатқан COP30 климаттық конференциясында белсенділер мен бірқатар мемлекеттер фоссилдік отын (көмір, мұнай, газ) өндірісін кезең-кезеңімен тоқтатуды талап етті.
«Фоссилдік отындар туралы келісім» бастамасына қатысушы 17 ел Бразилиядан нақты жоспар ұсынуды талап етті. Белсенділер АҚШ, Канада, Австралия сияқты елдерді мұнай-газ жобаларын кеңейткені үшін сынға алды.
Ғалымдар егер қазіргі саясат өзгермесе, жер 2,6°C-қа жылынып, климаттық апаттардың күшейетінін ескертті.
Бұл талаптар – ғаламдық климат саясатының болашағын айқындайтын шешуші кезең.
Судандағы соғыс: жаңа бағыттағы шабуылдар және дағдарыстың тереңдеуі
Судандағы азаматтық соғыс қайта өршіп, елдегі жағдай ауырлап барады. «Жылдам қолдау күштері» атты қарулы топ Дарфур өңіріндегі ірі нүктелерді басып алғаннан кейін шығысқа – Оңтүстік және Батыс Кордофан аймақтарына қарай ілгерілеп жатыр.
Бара қаласы маңында қақтығыс салдарынан ондаған мың адам баспанасыз қалғаны хабарланды. Халықаралық ұйымдар азық-түлік тапшылығы, босқындар санының күрт өсуі және гуманитарлық апат қаупін ескертуде.
Судандағы тұрақсыздық бүкіл аймақтың қауіпсіздігіне, миграция ағынына, тіпті Африкадағы мұнай инфрақұрылымына әсер етуі мүмкін.
Ұлыбритания үкіметіндегі текетірес: Киер Стармер кабинетіндегі шиеленіс
Ұлыбританияның премьер-министрі Киер Стармердің кеңесшісі Морган Максуини төңірегіндегі дау елдің ішкі саяси ахуалын ушықтырды.
Денсаулық сақтау министрі Уэс Стритинг өзіне қарсы «жасырын ақпараттық шабуылдар» болғанын айтып, бұл әрекеттерді премьер кеңсесімен байланыстырады. Оппозиция мен бірқатар депутаттар Морган Максуиниді қызметтен босатуды талап етті, алайда Стармер оны орнында қалдырды.
Сарапшылар бұл оқиғаны Лейбористік партия ішіндегі келіспеушіліктердің белгісі деп бағалайды.
Мұндай үкімет ішіндегі дау елдің саяси тұрақтылығына және қоғамның билікке деген сеніміне тікелей әсер етеді.
Дональд Трамп пен Джеффри Эпштейн атына қатысты жаңа деректер жарияланды
АҚШ-та жаңа құжаттар жарияланып, қылмыстық істерге байланысты атышулы бизнесмен Джеффри Эпштейн бұрынғы президент Дональд Трамптың ұшу бағыттары мен қозғалысын бақылағаны анықталды.
Конгресс комитетіне берілген электрондық хаттарда Эпштейн тобы Трамппен байланысы үзілгеннен кейін де оның сапарларын бақылауды жалғастырғаны көрсетілген. Бұл іс бұрынғы президенттің байланыстары мен ықпалды тұлғалар арасындағы жасырын қатынастар мәселесін қайта көтерді.
Жоғары лауазымды тұлғалар туралы мұндай деректер қоғамда ашықтық пен есеп берушілік мәселесіне деген сұранысты арттырады.
АҚШ: Үкіметтің ұзаққа созылған жабылуы аяқталды
Америка Құрама Штаттарында федералды үкіметтің рекордтық ұзаққа созылған жабылуы түйінделіп, мемлекеттік мекемелер қалыпты жұмысына қайта кірісті.
Жабылу кезінде әуе қатынасы бұзылып, әлеуметтік көмек бағдарламалары кешіктірілді. Үкімет қызметкерлеріне, соның ішінде әуежайдағы қауіпсіздік агенттігі (TSA) мамандарына қосымша өтемақы берілуі мүмкін екені айтылды.
Бұл оқиға АҚШ-тағы бюджет саясаты мен партиялық текетірестің қоғамның күнделікті өміріне тікелей әсер ететінін көрсетті.