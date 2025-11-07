Әлемде: КХДР зымыран ұшырды, Сирия президентінен санкциялар алынды

BAQ.KZ тілшісі бір тәулік ішінде болған маңызды халықаралық жаңалықтар топтамасын ұсынады. Бұл шолуда әлемдегі жалпы жағдайды көрсететін оқиғалар қамтылады.
Brent мұнайы қымбаттады
Бейсенбі күнгі аздаған төмендеуден кейін, жұма таңында мұнай бағасы сәл көтеріліп, алдыңғы үш сауда сессиясындағы құлдыраудан кейін қалыпқа келе бастады.
Мәскеу уақытымен сағат 8:13-те Лондонның ICE Futures биржасында қаңтар айындағы Brent маркалы мұнай фьючерстерінің бағасы 0,27 долларға (немесе 0,43%) өсіп, барреліне $63,65 болды. Ал бейсенбіде Brent 0,14 долларға (0,22%) арзандап, баррель бағасы $63,38 болған еді.
Осы уақытта Нью-Йорктың NYMEX тауар биржасындағы желтоқсан айына арналған WTI маркалы мұнай фьючерстері 0,28 долларға (0,47%) қымбаттап, барреліне $59,71 жетті. Бұған дейінгі сессияда бұл келісімшарт 0,17 долларға (0,29%) арзандап, $59,43 болған.
Нарық қатысушылары Ресейге қарсы енгізілген жаңа санкциялардың жағдайын мұқият бақылап отыр, өйткені олар Ресей мұнайының әлемдік нарыққа жеткізілу көлемін қысқартуы мүмкін.
КХДР баллистикалық зымыран ұшырды
Солтүстік Корея жұма күні Жапон теңізі бағытына белгісіз баллистикалық зымыран ұшырды, деп хабарлайды Yonhap агенттігі Оңтүстік Кореяның әскери дереккөздеріне сілтеме жасап.
Жапония Қорғаныс министрлігі де Солтүстік Корея тарапынан баллистикалық зымыранның ұшырылғаны туралы мәлімдеді.
Жапонияның жағалау күзеті министрлік мәліметіне сүйене отырып, «болжам бойынша баллистикалық зымыран теңізге құлаған болуы мүмкін» деп хабарлады. Сондай-ақ теңізде жүрген кемелерге ресми ақпараттарды мұқият бақылап отыруға ескерту жасалды.
Ақпарат агенттігінің хабарлауынша, КХДР соңғы рет 22 қазанда қысқа қашықтықтағы баллистикалық зымыран ұшырған болатын. Бұл оқиға Оңтүстік Кореяда өтетін Азия-Тынық мұхиты экономикалық ынтымақтастығы (АТЭС) саммиті мен АҚШ президенті Дональд Трамптың елге сапары қарсаңында орын алған еді.
БҰҰ Сирия президентінен санкцияларды алып тастады
БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі АҚШ ұсынған резолюцияны қабылдап, Сирияның өтпелі кезеңдегі президенті Ахмед аш-Шараға қатысты санкцияларды жоюға дауыс берді. Бұл шешім оның Ақ үйге сапары қарсаңында қабылданды.
Резолюцияға сәйкес, Ахмед аш-Шара мен Сирияның ішкі істер министрі Анас Хаттаб ИГИЛ мен «Әл-Каидаға» қатысты санкциялық тізімнен шығарылды.
Құжатты Қауіпсіздік Кеңесінің 14 мүшесі қолдап, Қытай дауыс беруден бас тартты.
Дауыстан кейін Сирия билігі БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесіне ризашылығын білдірді.
«Сирия Америка Құрама Штаттарына және достас мемлекеттерге еліміз бен халқымызға көрсеткен қолдауы үшін алғыс айтады», – деді Сирияның сыртқы істер министрі Асаад аш-Шайбани әлеуметтік желідегі жазбасында.
Оның айтуынша, дауыс беру нәтижесі «президент Ахмед аш-Шараның көшбасшылығына деген сенімнің артып келе жатқанын» көрсетеді.
Бұған дейін хабарланғандай, Сирияның өтпелі кезеңдегі президенті Ахмед аш-Шара 10 қарашада АҚШ президенті Дональд Трамппен Вашингтонда кездесу өткізеді.