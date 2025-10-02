Әлемде: Израиль Грета Тунберг бар флотилияны бөгеді, Конгода экс-президентке өлім жазасы, Берлинде теракт тосқауылы

BAQ.KZ тілшісі соңғы тәулік ішінде болған маңызды халықаралық жаңалықтар топтамасын ұсынады. Бұл шолуда әлемдегі жалпы жағдайды көрсететін оқиғалар қамтылды.
Израиль Грета Тунберг қатысқан гуманитарлық флотилияны Газаға барар жолда тоқтатты
Израиль кемелері Газадағы секторға гуманитарлық миссиямен бет алған "Сумуд" ("Төзімділік флотилиясы") атты флотилияны блоктады.
Флотилия мәлімдегендей, олардың кемелеріне әскери қызметкерлер шыққан. Флотилия бұл тосқауылдың заңсыз екенін атап өтті.
Al Jazeera-ның хабарлауынша, Израиль күш құрылымдары екі кеме — "Альма" мен "Сирус" экипаж мүшелерін ұстады. Израиль Әскери-теңіз күштері флотилияны тоқтатпас бұрын оларға бағытын өзгертіп, Ашдод портында (Израильдің батыс жағалауында) тоқтауды талап еткен.
Кемелердің бірінде белгілі экобелсенді Грета Тунберг болған.
Флотилияның сайтына арналған трекер көрсеткендей, Израиль жағалауы мен Газа секторының маңында шамамен 40 кеме бар. Олардың көпшілігі соңғысына бағыт алып келеді. Ал "Альма" мен "Адара" кемелері "тоқтатылды" деп көрсетілген.
Бұрын флотилия экипажы X әлеуметтік желісінде олар Газа секторынан бірнеше сағаттық қашықтықта екенін хабарлаған болатын.
Конгоның экс-президенті өлім жазасына кесілді
Конго Демократиялық Республикасының Әскери соты экс-президент Джозеф Кабиланы сырттай өлім жазасына кесті.
Киншасада өткен сот отырысына 54 жастағы Кабила мен оның адвокаты қатыспаған.
Қаңтар мен ақпан айларында M23 көтерілісшілері елдің шығысында ірі шабуыл ұйымдастырған. Руанда бұл кең аумақтарды Конго армиясынан қайтарып алған болатын, ол кезде армия жеңіліске ұшыраған еді. Сол кезеңде КДР президенті Феликс Цисекеди Кабиланы "көпшілікке шабыт берген" деп айыптаған, алайда экс-президент бұл айыпты жоққа шығарады. Ол тіпті Цисекеди үкіметін "диктатура" деп атап өткен.
Джозеф Кабила 2001-2019 жылдар аралығында президент болып қызмет атқарған. Қазіргі уақытта оның қайда екені белгісіз. Ол 2023 жылы елден кетіп, Оңтүстік Африкаға барған еді. Дегенмен, биыл мамырда күтпеген жерден Солтүстік Киву провинциясының астанасы Гомада, M23 тірегінің ортасында жүргені байқалды.
Қырғызстанда өлім жазасы қайта енгізіледі
Қырғызстан президенті Садыр Жапаров өлім жазасын енгізу туралы тапсырма берді. Оның айтуынша, бұл шара балалар мен әйелдерге қарсы жасалған қылмыстарға қатысты қабылданады.
Президент қоғамды дүр сілкіндірген кәмелетке толмаған қызды өлтіру қылмысы туралы хабарды "терең өкінішпен" қабылдағанын жеткізді.
Сондай-ақ, Жапаров әкімшілігі жанындағы құқықтық қамтамасыз ету басқармасының бастығы Мурат Укушевке заңнамалық өзгерістерді әзірлеуді тапсырды. Бұл өзгерістер балаларға, қыздарға және әйелдерге қарсы жасалған қылмыстар үшін жазаны барынша қатаңдатуға бағытталған.
Атап айтқанда, заң жобасында балаларға немесе әйелдерге жасалған зорлау және өлтіру қылмыстары үшін өлім жазасын енгізу қарастырылып отыр. Президенттің пікірінше, мұндай қылмыстар ешқашан жазасыз қалмауы керек.
Берлинде ХАМАС атынан теракт ұйымдастыруға дайындалып жүрген күдіктілер ұсталды
Берлинде терроризм айыбы бойынша ХАМАС ұйымының үш болжамды мүшесі ұсталды. Олардың арасында 36 жастағы ливандық түп-тамыры бар неміс, 44 жастағы Сириядан шыққан неміс және 43 жастағы ливандық бар.
Күдіктілердің ХАМАС ұйымынан қару-жарақ пен оқ-дәрі алу тапсырмасы алғаны болжанып отыр. Айтылғандарға қарағанда, олар еврей және израиль нысандарына шабуыл жасауды жоспарлаған. Шабуылдарға дайындық жаздан бері жүргізілген.
Федералдық прокуратура күдіктілерді шетелдік террористік ұйымға мүшелік және ауыр қылмыстарға дайындық жасауда айыптайды. Полиция түрлі қаруларды тәркілеген, – деп хабарланады материалда.
БАҚ-та хабарлағандай, терроризмге қарсы арнайы бөлім күдіктілерді қару тапсырылып жатқан кезде ұстаған.
Тексеру шаралары Лейпциг пен Солтүстік Рейн-Вестфалия қалаларында да жүргізілген.
Сонымен қатар, бұл ХАМАС ұйымының болжамды мүшелерін алғашқы рет ұстап отырған жағдай емес. 2023 жылы Федералдық прокуратура Берлинде үш ер адамды, ал Роттердамда бір адамды ұстаған.