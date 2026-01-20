Әлемде: Испаниядағы пойыз апаты, Гренландия бойынша төтенше саммит

BAQ.KZ тілшісі бір тәулік ішінде болған маңызды халықаралық жаңалықтар топтамасын ұсынады. Бұл шолуда әлемдегі жалпы жағдайды көрсететін оқиғалар қамтылады.
Болгария президенті отставкаға кететінін мәлімдеді
Болгария президенті Румен Радев отставкаға кететінін жариялады.
Ол халыққа үндеу жасап, Парламенттегі саяси партиялардың жаңа үкіметті құру жөніндегі іс-қимылдардан бас тартуы жағдайында сөзсіз болатын мерзімінен бұрын парламенттік сайлауға қатысуға ниетті екенін айтты.
Таңертең (20 қаңтар) мен отставкаға кетуге өтініш беремін. Вице-президент Ілияна Йотова маған президенттік қызметті лайықты түрде атқара алатынына сенімдімін, - деді Радев.
Испаниядағы пойыз апаты: кемінде 40 адам қаза тапты
Испанияның Кордова провинциясы, Адамуз маңында екі жоғары жылдамдықты пойыз соқтығысты. Апат салдарынан кемінде 39 адам қаза тауып, 122 адам жарақат алды.
Агенттіктің мәліметінше, 12 адам реанимацияда, ал зардап шеккендердің көпшілігі ауруханаға жеткізілді.
Соқтығысу зәйтүн алқаптары мен таулы жерлерде болғандықтан құтқару жұмыстары қиындықпен өтті. Сарапшылар апат себебін рельстердегі ақаулы түйісу деп болжайды.
Испания Премьер-министрі Педро Санчес апат орнына барып, қаза тапқандардың отбасыларына көңіл айтты. Бұл Испаниядағы 2013 жылғы Сантьяго-де-Компостела апатынан бері ең ауыр теміржол апаты болып отыр.
Гренландия бойынша ЕО төтенше саммитінің өтетін күні белгіленді
Еуропалық Одақ елдерінің мемлекет және үкімет басшылары 22 қаңтарда Брюссельде Гренландия төңірегіндегі жағдайға арналған шұғыл саммитке жиналады. Бұл туралы Еуропалық Кеңес төрағасының өкілі Антонио Коста мәлім етті.
Саммитте АҚШ президенті Дональд Трамптың Гренландиядағы ұстанымына байланысты Германияға және Еуропаның жеті еліне қарсы 10 пайыздық баж салығын енгізу қаупіне қатысты ортақ жауап қарастырылады. Еурокомиссия өкілі 7 ақпанда америкалық тауарларға арналған арнайы тарифтер күшіне енуі мүмкін екенін растады. Баждар автомобильдер, ұшақтар, сиыр еті, виски және цитрус сияқты тауарларға әсер етуі ықтимал.
Гренландиядағы дағдарыстың түпкі себебі – АҚШ-тың аралға бақылау орнатуға ұмтылысы. Арал қазіргі таңда Дания Корольдігінің құрамындағы автономиялық аймақ болып табылады және НАТО-ның ұжымдық қорғаныс жүйесімен қорғалған. Дания және басқа еуропалық шенеуніктер АҚШ-тың қосымша әскерін тек хабарлама арқылы орналастыра алатынын атап өтті.
ЕО елдері АҚШ-тың ықтимал жаңа баждарына жауап ретінде американдық компаниялардың өз аумағында жұмысын шектеу сияқты шараларды қарастыруда.
Молдова негізгі келісімдерді жойып, ТМД-дан шығады
Молдова Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығынан (ТМД) шығуға мүмкіндік беретін негізгі келісімдердің күшін жою рәсімін бастады. Бұл туралы елдің вице-премьері және Сыртқы істер министрі Михай Попшой «Молдова радиосы» эфирінде мәлімдеді.
Оның айтуынша, Молдова ТМД Жарғысының, ұйымды құру туралы келісімнің және тиісті қосымшаның күшін жою рәсімін жүргізіп жатыр.
Ресми түрде құжаттар жойылғаннан кейін ел заңды түрде ТМД мүшелігін тоқтатады, алайда іс жүзінде Кишинев ұйымға қатысуды бұрын тоқтатқан.
Құжаттар Парламентке соңғы бекіту үшін жіберіледі.
Жапония премьер-министрі мерзімінен бұрын сайлау жариялады
Жапония премьер-министрі Санаэ Такаити парламентті таратып, 8 ақпанда мерзімінен бұрын сайлау өткізетінін мәлімдеді. Бұл шешім оның қазан айында қызметке кіріскеніне 3 ай ғана өткен соң қабылданды.
Такаити бұл қадамды халықтың сенімін тікелей сайлау арқылы растау қажеттілігімен түсіндірді. Оның айтуынша, үкімет әлі қоғамдық таңдаудан өтпеген.
Сауалнамаларда премьер-министрдің жеке рейтингі жоғары болғанымен, Либерал-демократиялық партияның позициясы әлсіз. Соған қарамастан, үкімет басшысы парламенттің төменгі палатасында тұрақты көпшілікке қол жеткізуді көздеп отыр.
Сайлау науқаны 27 қаңтарда басталады. Сайлау барысында сайлаушылар үкіметтің экономикалық саясаты мен өмір сүру құнына қатысты жоспарларына баға береді.
Чилиде орман өртінен 19 адам қаза тапты
Чилидің оңтүстігінде болған ауқымды орман өрттері салдарынан кемінде 19 адам қаза тапты. Бұл туралы елдің Ішкі істер министрі Альваро Элисальде мәлімдеді.
Ресми дерекке сәйкес, 630 адам уақытша баспаналарға орналастырылған. Өрт салдарынан 325 тұрғын үй қирап, 1500-ден астам адам зардап шекті. Бірнеше елді мекенде эвакуация жарияланған.
Чили Ұлттық орман корпорациясының хабарлауынша, өрт сөндірушілер 31 ошақты ауыздықтауға тырысуда. Жалпы өрт шарпыған аумақ 32,6 мың гектардан асты.
Тілсіз жау 17 қаңтарда құрғақ әрі аптап ыстық ауа райы жағдайында тұтанған. Ең күрделі жағдай Био-Био және Ньюбле аймақтарында тіркеліп, онда төтенше жағдай режимі енгізілді.