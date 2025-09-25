Әлемде: БҰҰ саммиті, Тайфун Рагаса, Индонезияда оқушылардың улануы мен білім саласындағы дағдарыс

АҚШ-тағы БҰҰ климат саммиті, Қытай мен Тайваньды жайлаған супер тайфун Рагаса, Жапониядағы қаржы нарығы толқыны және Индонезиядағы мектеп улануы – соңғы тәуліктегі ең өзекті әлем жаңалықтары, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Климатпен күреске қайта серпін: Жаңа мақсаттар мен шиеленіс
Біріккен Ұлттар Ұйымы саммитінде 120-ға жуық ел мен Еуропалық Одақ парниктік газдарды азайтуға жаңа міндеттер алды.
Қытай 2035 жылға қарай ең жоғарғы шығарындылардан 7-10%-ға төмендетуді міндеттеп, жел мен күн энергиясын кеңейтуді уәде етті.
Алайда АҚШ-тағы кейбір риторика өзгермелі – Дональд Трамп климат өзгерісін “алдамшы” деп атады, бұл көп елдерді наразылыққа итермеледі.
Сарапшылардың айтуынша, жасалған міндеттер маңызды, бірақ іс жүзіндегі қарқын әлі жеткіліксіз – ғаламдық жылию 3°C дейін көтерілу қаупі сақталуда.
Неліктен маңызды?
Климат саясаты тек экологиялық мәселе емес – ол энергия қауіпсіздігі, экономика және халықаралық өзара әрекет үшін де шешуші факторға айналып отыр.
Суық дауыл (супер тайфун) Рагаса: Аймақты дүрліктірген апат
Тайфун Рагаса (Typhoon Ragasa) шығыс Азияны шайқап, Тайваньда 17 адам қаза болды деп хабарланған.
Қытай, Гонконгта, Филиппинде жүздеген мың адам эвакуацияланды, әуекомпаниялар көптеген рейстерін тоқтатты.
Бір оқиғада Гонконгтағы қонақүйдің әйнек есіктері су деңгейінің көтерілуімен жарылып, ішкі залды су басты.
Тайфун келесі бағыт ретінде Вьетнам мен Лаосқа қарай жылжуда, осы аймақтарда да қауіп күшейеді.
Ғаламдық қаржы нарығы мен валюта қозғалыстары
Азия нарықтарындағы акциялар раллиден кейін тынығып, инвесторлар портфельді қайта реттеуге көшуде.
АҚШ долларына қатысты күмән – ставкалар саясаты мен экономикалық деректерге тәуелділік күшейді.
Мұнай бағалары жеті аптаның максимумынан аздап төмендеді, инвесторлар пайда алып шығуды бастауда.
Алтын бағалары салыстырмалы тұрақта қалды – адамдар АҚШ-дегі маңызды экономикалық көрсеткіштерге назар аударып отыр.
Жапонияда кей BOJ (Жапония Қор Банкі) мүшелері болашақта ставка көтеруді қолдаған, бұл кейбір саясаткер пікірталастарға түрткі болды.
Қаржы нарықтары қазіргі уақытта белгісіздікке бейім – экономикалық көрсеткіштер, монетарлық саясат және геосаяси факторлар бәрі бір-біріне әсер етеді.
АҚШ-тың үкіметтік дағдарысқа дайындығы: жаппай қысқартулар мүмкін бе?
АҚШ Баспасөз басқармасы мемлекеттік мекемелерге бюджет тоқтап қалса, қызметкерлерді қысқарту жоспарын әзірлеуді тапсырды.
Бұл қадам әдеттегі уақытша қызметтен қысқартулардан ерекшеленеді – мұнда “дискретті бағдарламалар мен жобалар” бірінші кезекте әсер алуы мүмкін.
Ақ үйдің бұл қысымдары кейбір талдаушылардың пікіріне сүйенсек, қаржылық келіссөздерді жеделдету стратегиясы болуы мүмкін.
Егер Конгресс бюджет туралы заң қабылдамай қалса, үкіметтің кейбір қызметтері уақытша тоқтауы немесе қызметкерлер босатуы мүмкін.
Индонезиядағы мектеп дәрежесіндегі улану және білім саласындағы дағдарыс
Индонезияның Батыс явалық провинциясында мектеп асханаларынан тамақтанған 1,000-нан астам бала уланды, бұл елдің тегін мектеп тамақ бағдарламасына айтарлықтай нұқсан келтірді.
Бұл – елде осындай оқу бағдарламасы басталғаннан бері орын алған бірнеше оқиғалардың бірі (жыл басынан бері мыңдаған оқушы зардап шеккен).
Азаматтық ұйымдар мен қоғамдастық тамақ беру бағдарламаларын тоқтатып, сапасын қатаң тексеруді талап етуде.