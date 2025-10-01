Әлемде: БҰҰ мінберіндегі айыптаулар, Судандағы бітім, Непалдағы бүлік

Соңғы тәуліктегі әлем жаңалықтары: БҰҰ мінберінде Израиль мен Палестинаға қатысты айыптаулар, Судандағы бітім процесі, АҚШ пен ICC арасындағы текетірес, Непалдағы саяси толқулар, жаһандық ірі мәмілелердің қайта жандануы, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Халықаралық Қылмыстық Сот (ICC) – АҚШ санкция қаупі
АҚШ халықаралық қылмыстық сотқа (ICC) қарсы санкциялар қолдану мүмкіндігін қарастырып жатыр.
Бұл олардың Израиль, Хамас, Рубио және басқа тұлғаларға қатысты тергеулеріне байланысты. Сот өз қызметін жалғастыру үшін құжаттарды басып шығаруға көшуде, маңызды инфрақұрылымды АҚШ-ты тәуелсіз жүйелерге ауыстыруды жоспарлап отыр.
БҰҰ-дағы дау: Израиль мен Палестина мәселесі
Палестина президенті Махмұд Аббас UN мәжілісінде Израиль әрекеттерін «адамзатқа қарсы қылмыс» деп айыптады.
Сол уақытта, Орталық Шығыстағы елдер қарқынын жоғалтқан тұрақсыздық туралы да ескерту жасады – мысалы, Египет бұл аймақтың «шаршавға жақын» екенін айтты.
Суданда бітім процесін үдету
UN Бас ассамблеясы аясында Судандағы ұзаққа созылған қақтығысты тоқтату бағытында дипломатиялық күштер күшейді. АҚШ, Сауд Арабиясы, Египет, БАӘ елдері үш айлық гуманитарлық тоқтау және тұрақты бітім үшін жол картасын бекітуді ұсынды.
Жаһандық ірі мәмілелер (M&A) – нарықта жаңа серпіліс
2025 жылдың үшінші тоқсанында әлемдегі бірігу мен сатып алу мәмілелері $1 трлн асып кетті. Мысалы, Electronic Arts компаниясын $55 млрд-қа сатып алу осы үрдістің белгісі.
Непалдағы бүлік: саяси өзгеріс пен әлеуметтік қозғалыс
Непалда үкіметке қарсы наразылықтар басталып, парламентке шабуыл жасалды, жаппай көшелерге шыққан халық премьер-министрдің отставкасын талап етті. Бұл оқиғалар саяси дағдарысты күшейтіп, елде аралық үкімет пен жаңадан сайлау мүмкіндігін тудырды.