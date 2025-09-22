Әлемде: БҰҰ-дағы тарихи жиын, Палестинаны мойындау және жаһандық нарықтағы толқу

Соңғы тәуліктегі ең маңызды халықаралық жаңалықтар: Нью-Йорктегі БҰҰ Бас ассамблеясының 80-сессиясы, Палестинаны бірнеше елдің мойындауы, Газа қақтығысы, жаһандық нарықтағы толқу және БҰҰ реформасы жөніндегі пікірлер, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Нью-Йорктегі БҰҰ жалпы ассамблеясының 80-ші сессиясы
Әлем көшбасшылары Нью-Йоркте жиналып, “Better together: 80 years and more for peace, development and human rights” тақырыбы аясында сөйлеседі.
Сирияның президенті Ахмед әл-Шараа 1967 жылдан бері алғаш рет БҰҰ отырысына қатысады.
Израиль-Хамас конфликтісі, Газа аймағындағы гуманитарлық дағдарыс, және Палестина мемлекетінің мойындалуы мәселелері БҰҰ жиынының басты тақырыптары.
БҰҰ-ның реформасы және жаһандық шиеленістерге жауапкершілік
БҰҰ Бас хатшысы Антонио Гутерреш халықаралық ынтымақтастықтың сыналған сәтінде ұйымды реформалау қажет екенін айтты.
Ресей-Украина соғысы, Судандағы, Сомалиядағы дағдарыстар, климаттың өзгеруі, жасанды интеллект және адам құқықтары секілді мәселелер жиын күн тәртібінде.
Бірнеше елдердің Палестина мемлекетін ресми түрде мойындауы
Ұлыбритания, Канада және Австралия Палестинаны мемлекет ретінде мойындағанын жариялады.
Бұл шешім Израиль тарапынан сынға ұшырады; Израиль Премьер-министрі Беньямин Нетаньяху “Палестина мемлекеті Жордан өзенінен батыста құрылған жоқ” деген сияқты пікір айтты.
Егжей-тегжейлі әскери шиеленістер мен гуманитарлық дағдарыс
Израиль Газа қаласына жер операциясын бастады деп хабарланды.
Ливанның оңтүстігіндегі Бинт Жбейль қаласына жасалған соққылар барысында бірнеше адам, соның ішінде балалар қаза тапты.
“Ғылымдар аралық” келісімдер мен оң өзгерістер
“High Seas Treaty” деп аталатын, халықаралық сулары мен терең теңіз экожүйелерін қорғау жөніндегі келісім 2026 жылғы қаңтардан күшіне енеді.
Бұл келісім терең теңіз кен орындарын өндіруге қатысты шектеулер қоюды көздейді және теңіз ресурстарымен әділетті бөлісуді қамтамасыз етуге ұмтылады.
Жаһандық экономикадағы белгісіздік пен нарық толқуы
АҚШ Федералдық резерв жүйесі инфляцияны тежеу үшін пайыздық мөлшерлемені көтеру мүмкіндігін қарастыруда, бұл әлемдік қаржы нарықтарына қысым түсірді.
Еуропада энергетикалық дағдарыстың жаңа толқыны жайлы болжамдар айтылып, мұнай бағасы соңғы апталардағы ең жоғарғы деңгейге жетті.
Азия нарықтарында юань мен иен құнсыздану белгілерін көрсетіп, инвесторларды қауіпсіз активтерге көбірек бет бұруға мәжбүрлеуде.